Primele săptămâni au fost cele mai grele la Survivor România 2020. Dorul de casă și de cei dragi au fost uneori mai greu de suportat chiar și decât foamea sau lipsa de confort. Și mai greu a fost pentru cei care sunt părinți, mai ales care au copii mici acasă.

Paradoxal, Elena nu s-a plâns niciodată. Chiar puțină lume știe despre ea că are un fiu în vârstă de un an și jumătate, pentru că ea nu a vorbit despre asta în emisiune sau a vorbit foarte puțin (poate în spatele camerelor). Cum a reușit artista să treacă peste aceste sentimente?

Răspunsul vine de la apropiații Elenei. Cei care o cunosc, știu cât de puternică este Faimoasa și mai știu că aceasta are o calitate: se exterorizează destul de rar. Asta nu înseamnă că nu suferă după cel mic, spun apropiații, doar că nu arată. Cu atât mai mult cu cât, în primele săptămâni, Elena a fost atacată dur de colegii de echipă, aceasta a preferat să rămână puternică, să nu renunțe și să meargă mai departe.

Cine are grijă de fiul Elenei Ionescu?

Elena Ionescu este divorțată de tatăl fiului ei, iar cel mic a rămas pentru o perioadă la bunicul lui. ”Copilul e cu tatăl meu. Este cel mai bun bunic. Chiar se descurcă foarte bine și mă ajută mult. Îl iau cu mine când am posibilitatea, dar când ține de program... La fel mă ajută și mama. Dar acum și ea are treabă, e plecată cu job-ul. Tata a fost cel care s-a sacrificat.

El este mititel și nu înțelege toată situația asta (legată de divorț, n.r.). Eu fac tot ce e posibil ca lui să nu-i lipsească nimic. N-o să fac nimic în a nu- arăta că tăticul lui există și că ăntotdeauna când va avea nevoie de el va fi acolo însă, într-adevăr, am stabilit un program de comun acord. Vine, îl vede când dorește și când are posibilitate”, a dezvăluit Elena Ionescu cu ceva vreme în urmă.