Survivor România 2021. Cum și-au justificat Războinicii nominalizările, după ce au pierdut primul meci pentru imunitate. „A fost clar o strategie”

Primul meci pentru imunitate de la Survivor România 2021 s-a încheiat cu victoria Faimoșilor. Războinicii au fost nevoiți să facă pentru prima oară nominalizări, iar cel propus către eliminare a fost Sorin.

Cum și-au justificat Războinicii nominalizările

După ceremonia de consiliu, toți membrii din echipa Războinicilor au discutat care au fost realele motive din spatele nominalizăprilor.

Sorin crede că totul a fost în realitate o strategie pe care unii dintre colegii săi au pus-o la punct.

„Dacă cele trei persoane m-au votat pe mine. Acolo a fost clar o strategie. Cineva a venit cu o idee și restul l-au urmat. Aici se rupe echipa. Eu am realizat strategia ei, știu cine este capul. Pot să-mi dau seama din priviri. Cred că strategia a plecat de la Albert și cred că cei trei ar trebui dezbinați pentru ca echipa să funcționeze”,a spus Sorin.

„L-am votat pe Sorin. Nu te supăra pe mine. Am zis că dacă nu am pe cine să aleg pe motiv personal, să votez pe motiv sportiv. Tu ai adus puține puncte. Aveam de ales între tine și Musty”, a spus Albert.

„Și eu am votat-o tot pe Andreea. Nu știu de ce, mi-a fost foarte greu. Singurul lucru pe care l-am găsit și eu a fost tot asta cu aroganța”,a explicat Roxana alegerea ei.

„Eu am plecat la vot cu un gând și când am ajuns acolo, din păcate, mi-am schimbat ideea. L-am votat pe Alin. Am crezut că o să fie un vot nul”,a spus Marilena.

„Al doilea vot l-ai avut de la mine, Alin, nu a fost pe vreun considerent. Am văzut în tine un om care ar înțelege, un om fericit”,și-a justificat Maria votul.

„Ceva scurt vreau să menționez. E normal să se facă afinități și bisericuțe. Eu personal sper să nu se facă. Eu nu o să particip în nicio bisericuță, nu pot. Eu țin la fiecare egal. Nu vreau să ne vorbim urât, să ne bârfim pentru că e urât”,a spus Andreea.