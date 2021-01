Survivor România 2021. Fiica Majdei Aboulumosha, de 7 ani, se teme pentru mama ei: „ Am plâns când am văzut că s-a lovit”

In articol:

Majda Aboulumosha de la Survivor România le dă emoții mamei și fiicei sale, după ce a fost pe punctul de a se accidenta în timpul probelor din competiție. Actrița s-a lovit de două ori la picior și este în pericol să abandoneze cursa pentru Marele Premiu.

Survivor România 2021. Fiica MajdeiAboulumoshaeste îngrijorată

Mama Majdei, Dana, dar și fiica acesteia, Jaqueline, urmăresc cu atenție evoluția Majdei Aboulumosha , iar până acum nu le-a fost ușor. Vedeta a suferit două mici accidentări, dar care i-ar putea pune probleme serioase pe viitor. Fetița ei a spus, într-un interviu la emisiunea Teo Show, de la Kanal D, că s-a emoționat foarte tare când a văzut că mama ei s-a lovit.

„Mama nu se descurcă prea bine, dar eu tot o susțin. Aș vrea să câștige, se descurcă binișor așa. Am emoții, sper să fie mai bine. Mama mi-a zis la aeroport că dacă sunt eu puternică o să fie și ea. Am plâns a doua oara când am văzut că s-a lovit. Nu am putut să mai rezist. Mama mea e legată de mine. Eu vreau sa câștige, să nu renunțe la acest vis al ei. M-aș fi dus și eu acolo”,a declarat micuța Jaqueline, în vârstă de 7 ani.

Nici mama vedetei, Dana, nu este mai liniștită

și se teme ca fiica ei să nu fie eliminată din competiție din cauza accidentărilor suferite.

Ne dorim și banii, în primul rând pentru ea. A durut-o că și-a dezamăgit echipa, ea a avut dureri la picior de la prima competiție. A încercat să participe și la doua. Nu știu cât de tare s-a lovit. Dacă durerea e mare și accidentul e grav ar putea ieși din competiție”, a declarat mama Majdei, la aceeași emisiune.

Cine este Majda Aboulumosha de la Survivor România

Majda Aboulumosha este concurentă la Survivor România 2021 și face parte din echipa Faimoșilor. Actrița se consideră o fire puternică și este pregătită să concureze laSurvivor România și să își depășească limitele, ba chiar să descopere lucruri noi. Cât timp vedeta va fi plecată în Republica Dominicană, Jacqueline, fiica Majdei, va rămâne în grija bunicii materne.

„Supraviețuitoare! Dragii mei, în curând voi pleaca din țară. Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri.

Majda Aboulumosha, actriță

Îmi placesă lucrez în echipă și simt că o să luptăm împreună ca să fie bine. Îmi doresc să simt energia voastră bună și să mă sustineți cât timp voi lupta. Îmi vor lipsi multe lucruri, dar, mai ales, familia. În curând, la @kanaldromania #survivor”,scria Majda pe rețelele de socializare.