Survivor România 2021. Roxana Ghiță și Alexandra Stan au lipsit de la consiliul de nominalizare! Anunțul făcut de Dan Pavel: „Se află sub supraveghere...”

Consiliul de nominalizare Survivor România 2021 s-a ținut fără toți concurenții! Mai exact două concurente, una de la Faimoși și alta de la Războinici, nu au putut fi prezente din cauza problemelor de sănătate.

Se pare că ultimele zile în Republica Dominicană și-au spus cuvântul asupra lor.

Roxana Ghiță a lipsit de la consiliul de nominalizare.

Roxana Ghiță și Alexandra Stan, probleme de sănătate

Competiția Survivor România 2021 este o competiție foarte dură în care concurenții trebuie să reușească să trăiască la limita subzistenței și să parcurgă trasee complicate și cu un nivel ridicat de dificultate. Majoritatea sunt deja euizați nu numai fizic, dar și psihic, iar corpurile unora dintre ei au început deja să dea semne că cedează.

Roxana Nemeș, Majda și Alexandra Stan nu au intrat pe traseu, iar din echipa albastră a lipsit Roxana Ghiță. Iar înaintea celui de-al doilea consiliu de nominalizare de săptămâna trecută, Dan Pavel a anunțat că nici Roxana Ghiță și nici Alexandra Stan nu vor fi prezente.

„Roxana Ghiță nu se află în rândurile Războinicilor. Ea se află în continuare sub supraveghere medicală. Astfel, astăzi ea nu poate fi nominalizată și nu poate face nominalizări. De asemenea, la Faimoși, Alexandra Stan nu se află în rândurile Faimoșilor. Și ea este sub supraveghere medicală, vă vom ține la curent cu evoluția stării ei de sănătate”, a anunțat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2021.

Alexandra Stan a lipsit din consiliul de nominalizare din cauza stării de sănătate.

Cum se simte Alexandra Stan de la Faimoși: „ Eu nu mai fac față, Dan”

Alexandra Stan a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor. Starea ei de sănătate începea să se degradeze, iar problemele de sănătate se puteau agrava oricând.

„Eu nu mai fac față, Dan. Mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă.

M-a plouat azi noapte și dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie, jur. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze, adică sper să mă trimită acasă. Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, persistă, efectiv simt că nu mai am putere, simt că până aici am putut să fac”, a mărturisit Alexandra Stan.

Alexandra Stan a ieșit din competiția Survivor România 2021.

Alexandra Stan de la Faimoși a părăsit Survivor România 2021

Aceasta a mărturisit că își dorește să reunțe la competiția Survivor România 2021 și să meargă acasă, motiv pentru care le-a cerut telespectatorilor să nu o mai voteze.

Visul i s-a îndeplinit Alexandrei Stan, care a părăsit competiția în lacrimi. Faimoasa recunoaște că pentru ea a fost o competiție mult prea grea, însă a crezut că-i poate face față, dar s-a înșelat. Cu toate acestea, consideră că a rezistat mult foarte mult și ca și-a demonstrat că-și poate depăși anumte limite.

„Mi-am demonstrat că pot să fac anumite chestii, mi-am demonstrat că mi-am depășit anumite limite, dar nu mai pot efectiv. Simt nevoia să fiu acasă, să mă odihnesc, să stau cu familia. Nu mai pot, nu mai rezist, e prea mult. Recunosc, eu nu sunt Survivor, nu sunt supraviețuitoare, am supraviețuit atâtea săptămâni. Dacă până acum mă gândeam la partea financiară și la premiu și la ce planuri aveam, nici nu mă mai interesează, absolut deloc. Pur și simplu vreau să plec, vreau să plec acasă”, a mai adăugat Faimoasa.