„SURVIVOR ROMÂNIA” 2021, sezonul 2. Culiță Sterp, Ana Porgras și Zanni, concurenți în echipa Faimoșilor

Reality show-ul „Survivor România” se pregătește să își surprindă publicul cu concurenți aleși pe sprânceană, celebrități motivate să demonstreze că își pot depăși limitele în, poate, cea mai provocatoare aventură a vieții lor.

Încă trei faimoși sunt aruncați în „arena” din jungla Republicii Dorminicane. Culiță Sterp, Ana Porgras și Zannidache Edmond se alătură faimoșilor deja anunțați – Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna și Roxana Nemeș.

Culiță Sterp, concurent la „Survivor România” 2021

Supranumit „Banderas de România”, datorită aspectului fizic și al șarmului care îl caracterizează în orice împrejurare, Culiță Sterp a acceptat provocarea „Survivor” și este pregătit să dovedească, pe traseele din Republica Dominicană, că are, pe lângă talent artistic, adevărate abilități sportive și de supraviețuire.

În vârstă de 28 de ani, Culiță Sterp este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, piesele sale aflându-se constant în top trendind pe YouTube, cu milioane de vizualizări. Absolvent al Facultății de Științe Economice din Sibiu, și-a urmat mare pasiune: muzica.

Carismatic, sincer, direct, mereu atent la oamenii de jurul lui, Culiță Sterp își propune să <supraviețuiască> în junglă și să vină acasă

cu trofeul.

Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să câștig. Eu merg cu gânduri bune”, a spus Culita Sterp.

Ana Porgras, concurentă în echipa Faimoșilor

Ana Porgras este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești. Are în palmares zeci de medalii, inclusiv o medalie de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010, o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Europene din 2010 și o medalie de bronz la paralele la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Londra din 2009. S-a retras din viața sportivă la doar 18 ani înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, după numeroase accidentări.

În vârstă de 27 de ani, este pregătită acum să înfruntejunglă din Republica Dominicană , pentru a demonstra că și femeile pot supraviețuit în condiții greu de imaginat. „Cred că voi face față acestei provocări. Am foarte multă răbdare cu oamenii în viață de zi cu zi, am capacitatea de a-i asculta, de a-i înțelege. Sunt sensibilă, dar compensez prin forță fizică, sunt tolerantă și văd partea bună a lucrurilor.

Cel mai mult îmi vor lipsi apelurile telefonice cu mama mea, pentru că noi vorbim zilnic. Îmi este frică să nu mă accidentez pe trasee, încerc să analizez care este cea mai bună abordare a lor”, a declarat Ana Porgras.

Ana Porgras, fostă gimnastă

Zannidache Edmond, pregătit de competiția „Survivor România” , sezonul 2

Zannidache Edmond, alintat de prieteni și de fani „Zanni”, este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști, lansați de Alex Velea, în proiectul – „Golden Boy Society”. În vârstă de 23 de ani, grec de origine, Zannidache are o poveste de viață impresionantă . Abandonat într-un orfelinat, a supraviețuit în condiții dificile, fără iubirea părinților, dar cu visuri pe care a reușit, prin multă muncă și ambiție, să le transforme în realitate.

Tânărul crede cu tărie în forțe sale și spune că toată viață s-a pregătit pentru acest show extrem. „Mi-am dorit experiență <Survivor România>, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru.

Viața mea a fost <Survivor>, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de <Survivor>. N-am mâncat mult la viață mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a subliniat Zanni.

Zannidache Edmond, cântăreț

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.