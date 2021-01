Survivor România 2021, sezonul 2. Lista completă a Faimoșilor. Cine sunt cele 12 vedete care vor lupta în Republica Dominicană

In articol:

Survivor România 2021, sezonul 2 urmează să înceapă pe Kanal D. Lista completă a Faimoșilor. Ce vedete vor lupta în Republica Dominicană. În ediția din 2021 telespectatorii au șansă să-i urmărească în show-ul de supraviețuire pe unii dintre cei mai apreciați și iubiți artiști, cântăreți, fotbaliști, maneliști, gimnaști sau luptători din România.

Survivor România 2021, sezonul 2. Lista completă a Faimoșilor

Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Costi Ionita[Sursa foto: Instagram]

Costi Ioniță este un nume cu greutate în industria muzicală din România. Producătorul muzical a colaborat cu mulți artiști din România, ba chiar pe unii i-a propulsat în carieră. Încă de mic, Costi Ioniță a intrat în lumea muzicii, iar la vârsta de 12 ani a intrat în taraful clubului Constanța. La vârsta de 13 ani, Costi Ioniță mergea cu taraful în Franța, iar în liceu înființa trupa de rock Agartha.

„Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Îmi plac provocările foarte mult și, dacă nu am făcut armata, m-am gândit că e momentul! ”Survivor România” va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trai dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt”, a declarat Costi Ioniță.

Catalin Morosanu[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai buni kickboxeri din România. Sportivul și-a făcut debutul în K1 în anul 2007 la competiția de K1 România 2007, luptând împotriva lui Stefan Leko. Ca kickboxer, el a evoluat în promoțiile Local Kombat, SUPERKOMBAT și K-1 și are victorii notabile asupra lui Gary Goodridge, Freddy Kemayo, Stefan Leko, Mighty Mo, Anderson "Braddock" Silva și Paul Slowinski.

„Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea <Survivor România>”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Cosmin Stanciu

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Cosmin Stanciu

Cosmin Stanciu este campion la karate. Sportivul practică karate de la vârsta de șapte ani și, din dorința de a da mai departe ceea ce a învățat, îi inițiază și pe alți copii și adolescenți în acest sport atât de complex, la C.S. Politehnică Cluj-Napoca, formând o nouă serie de viitori campioni. În prezent este antrenor și preparator fizic la CBS Fitness Corner Cluj.

"Survivor România este cea mai mare provocare din viața mea și cred că voi face față acestei competiții datorită caracterului meu puternic și pregătirii mele fizice", a declarat Cosmin Stanciu.

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Alexandra Stan

Alexandra Stan este o solistă vocală și compozitoare din România. Artista a lansat single-ul „Lollipop” spre finalul anului 2009. Melodia a avut un impact în România la începutul anului 2010, urcând în topurile radiourilor și ajungând până pe locul 18 în Romanian Top 100.

„Situațiile limită mă vor provoca și e o ocazie specială să stau fără telefon. Va fi ca un experiment social și vreau să văd dacă sunt în stare să mă descurc fără nicio resursă”, a mărturisit Alexandra Stan.

Amna[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Amna

Amna este o cântăreață română pop/dance. A devenit cunoscută odată cu lansarea hitului “Tell Me Why” în colaborare cu Tom Boxer. Artista a studiat pianul și canto la Liceul George Coșbuc specializare bilingvă; a absolvit facultatea de relații internaționale.

„Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajută să îmi descopăr limitele.Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipa, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine. Voi face față cu greu lipsurilor, dar merg acolo cu dorința de a reuși”, a declarat Amna.

Roxana Nemes[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Roxana Nemeș

Roxana s-a născut în data de 16 Aprilie 1989 în Târgu Mureș. De mică a fost captivată de luminile reflectoarelor, astfel că în paralel cu activitatea din cadrul corului, Roxana se înscrie la Ansamblul de balet „Mini- Arabesque” din Târgu Mureș, unde activează până la 15 ani. La 17 ani câștigă un premiu oferit de trupa Activ, de a juca în clipul piesei ‘Lucruri Simple”

„Trebuie să fii perseverent și să crezi mereu în tine. Să fii punctual și să nu renunți niciodată”, a spus Roxana Nemeș.

Culita Sterp[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Culiță Sterp

În vârstă de 28 de ani, Culiță Sterp este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, piesele sale aflându-se constant în top trendind pe YouTube, cu milioane de vizualizări. Absolvent al Facultății de Științe Economice din Sibiu, și-a urmat mare pasiune: muzica.

„Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să câștig. Eu merg cu gânduri bune”, a spus Culita Sterp.

Zannidache[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Zannidache

Zanni este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști lansați de Alex Velea, în proiectul – „Golden Boy Society”.

„Mi-am dorit experiență <Survivor România>, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost <Survivor>, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de <Survivor>. N-am mâncat mult la viața mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a subliniat Zanni.

Elena Marin concurentă la „Survivor România” 2021, sezonul 2[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Elena Marin

Elena Marin este o dansatoare și un coregraf celebru. Vedeta și-a descoperit pasiunea pentru sport încă de mică, atunci când a practicat gimnastică, după care s-a axat pe dans sportiv. Elena Marin a practicat gimnastica la Clubul Sportiv al Școlii Generale 3 ce aparținea echipei STEAUA. Ulterior, Elena Marin, a devenit instructor de dans sportiv și a predat ore de balet clasic și dans sportiv.

Jador, concurent la „Survivor România” 2021, sezonul 2[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Jador

Jador, pe numele său real: Remus Ionuț Dumitrache, a cunoscut succesul o dată cu participarea sa la reality show-ului “Puterea Dragostei”, de la Kanal D. Manelistul a spart topurile cu fiecare piesă pe care a lansat-o, fiind mai mereu pe locul unu în trending-ul din România, iar videoclipurile lui au strâns sute de milioane de vizualizări.

“Mi-am dorit să întru în competiția <Survivor România > pentru că vreau să mă redescopăr, să-mi pun gândurile în ordine, să îmi dau seama care sunt oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc. Sunt convins că voi vedea viață cu alți ochi când mă voi întoarce, pentru că noi, oamenii, în general, nu punem preț pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Sper că Dumnezeu să îmi ofere acolo sprijin fizic și psihic. Va fi ca un post pentru mine această experiență”, a spus Jador.

Majda Aboulumosha, concurentă la „Survivor România” 2021[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Majda

Majda Sandra Aboulumosha este o actriță care s-a născut la 14 octombrie 1987 în Ploiești, județul Prahova. A absolvit Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, secția Servicii din Ploiești și Universitatea Hyperion, specializarea Turism.

“Supraviețuitoare! Dragii mei, în curând voi pleaca din țară. Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri. Îmi place să lucrez în echipă și simt că o să luptăm împreună ca să fie bine. Îmi doresc să simt energia voastră bună și să mă sustineți cât timp voi lupta. Îmi vor lipsi multe lucruri, dar, mai ales, familia. În curând, la @kanaldromania #survivor”, a scris Majda pe rețelele de socializare.

Simona Hapciuc[Sursa foto: Instagram]

Survivor România 2021. Lista completă a Faimoșilor - Simona Hapciuc

Simona Hapciuc este actrița, vedetă de televiziune și antrenor de fitness cu o experiență îndelungată în industria sănătății și fitness-ului și după 12 ani în care a practicat kickboxing.

„Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridică singură din toate mizeriile în care am fost lăsată. De la a dormi pe străzi și a stă nemâncată cu zilele, până la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mama minunată și o sportivă complexă. Am reușit să le fac pe toate, iar participarea la <Survivor România> este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizică și psihică la cel mai înalt nivel pentru a-mi dovedi în primul rând mie că eu pot orice”, spune Simona Hapciuc.