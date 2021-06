Survivor România 4 iunie. Albert Oprea, accidentare gravă pe traseu!

In articol:

Ștefan Ciuculescu a observat o diferență în starea lui Sebastian Chitoșcă. Fostul fotbalist este mult mai singur după ce Zanni și Adelina au început să se apropie mai mult în competiție. Cei doi sunt surprinși tot mai des pe insulă, în timp ce sunt singuri și vorbesc.

Sebastian Chitoșcă neagă afirmațiile făcute de colegul său din echipa Faimoșilor.

Ștefan Ciuculescu: Starea lui Sebi s-a schimbat de la unificare. Mă așteptam la asta pentru că Zanni, așa cum a spus-o și el, s-a apropiat puțin mai mult de Adelina.

Sebastian Chitoșcă: Ce ai spus, mă? Că eu mă simt singur?

Ștefan Ciuculescu: În momentul de față, ceea ce transmite Adelina îl gâdilă la timpan.

Adelina: Am o părere și eu, vreau să o exprim.

Zanni: Când am simțit că ai greșit am venit să își spun între patru ochi.

Ștefan Ciuculescu: Au început să iasă firele, câte un fir, câte un fir...

Adelina și Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Albert Oprea, accidentare la Survivor România 2021

Un nou traseu inedit îi pune la încercare pe Faimoși și pe Războinici.

Concurenții dau tot ce este mai bun pe traseu pentru a nu ajunge să facă nominalizări în consiliu.

Daniel Pavel: Energia jocului este la cote înalte! Fracțiuni de secunde vor face diferența. Deplasarea pe traseu este extraordinară! Ce ducel avem aici! Ce spectaculos!

În ediția de vineri, 4 iunie, norocul nu îi surâde lui Albert Oprea. Războinicul se accidentează pe traseu și este nevoie de intervenția medicului.

Albert Oprea: Am călcat strâmb rău de tot!

Albert Oprea s-a accidentat la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Tensiuni în consiliul de nominalizare

După ce au început să se apropie în emisiune, lucrurile par să ia o întorsătură neașteptată între Adelina și Zanni de la Survivor România.

Zanni: Pentru că ești de câteva zile aici nu ai cum să pornești tu un show.

Adelina: Dacă căutam să devin faimoasă erau multe alte...

Sebastian Chitoșcă: Wow...

Zanni: E „joc pierdut” cu tine.