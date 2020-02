În consiliul de sâmbătă seara, prezentatorul show-ului a făcut un anunț care i-a uimit atât pe Razboinici cât și pe Faimoși.

”Mâine va fi o zi grea pentru toată lumea. Și pentru Faimoși și pentru Războinici. Asta pentru că, în mod excepțional, mâine vom avea un nou joc pentru imunitate, urmat de un consiliu de nominalizare și ulterior de un consiliu de eliminare. Așa că, în mod excepțional și doar în această săptămână, vom avea doi eliminați. Vă doresc o noapte în care să vă regăsiți, atât fizic, cât și psihic, dar și ca echipă, pentru că mâine , echipa va conta cel mai mult”, le-a transmis Dan Cruceru concurenților.

Lino Golden, eliminat de la Survivor România

Tot sâmbătă seara, la consiliul de la Survivor România, Faimoșii au mai pierdut un om. În urma nominalizărilor și al voturilor telespectatorilor, Lino Golden a părăsit competiția.

„Sincer să fiu am stat mai mult decât m-am așteptat. M-a întărit foarte mult experiența prin care am trecut. M-am distrat și pe traseu. În mintea mea ste doar ce o să mănânc acasă. O să-mi văd iubita, prietenii”, a declarat Lino, după ce a aflat că iese din competiție.

„Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta”, a adăugat Lino.