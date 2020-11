„Survivor Romania” isi cauta concurentii pentru cel de-al doilea sezon! Start casting pentru cea mai intensa competitie!

„Survivor Romania”

Rezistenta fizica si psihica, abilitatile sportive, puterea de adaptare sunt calitati ce pot face din orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, un potential candidat la titlul de „Survivor Romania”.

Un adevarat experiment social, acest reality, format international de succes, produs de Acun Medya, pune la incercare concurentilor, vedete si personalitati inca necunoscute publicului larg, inteligenta, inventivitatea, forta fizica, rezistenta psihica si puterea de adaptare la conditii extreme, departe de confortul familiei si de tehnologie.

Concurentii isi construiesc singuri adapost, isi procura si castiga hrana prin abilitatile fizice si inventivitate, si sunt nevoiti sa aplice o strategie pe termen lung pentru a-si construi aliante si a rezista cat mai mult in concurs.

Primul sezon al reality-ul difuzat de Kanal D, filmat in Republica Dominicana, a inregistrat un succes urias si si-a inspirat publicul prin valori precum camaraderia, dorinta de depasire a limitelor, onestitate, fairplay.

Toti acei curajosi care isi doresc sa demonstreze ca au calitati de invingator se pot inscrie in cursa pentru competitia televizata „Survivor Romania” accesand site-ul survivorromania.ro si raspunzand intrebarilor din formularul de inscriere. Castingul se va desfasura in conditii ce vor indeplini toate conditiile de siguranta, in contextul reglementarilor sanitare impuse de pandemie.

Succes tuturor celor care indraznesc sa-si depaseasca limitele!