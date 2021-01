Survivor România. Răsturnare de situație în echipa Faimoșilor! „Am o gașcă de ignoranți, de disperați”

In articol:

Faimoșii au pierdut ultimele meciuri împotriva Războinicilor, iar asta i-a făcut pe concurenți să ia în considerare o schimbare de strategie. După ce fetele s-au plâns că băieții sunt misogini și că părerile lor nu sunt deloc luate în considerare de coechipieri, Zanni le-a făcut o propunere celorlalți băieți.

„Băieți, am o idee. Toată echipa, fetele si toată echipa. Atenție! Astazi, pentru ca am pierdut a nu știu câta oară pe strategia băieților, dăm cuvântul fetelor. Fetele, următoarele două jocuri vă lăsăm pe voi să faceți strategia, noi vă ascultăm, mergem pe mâna voastră, s-ar putea să aveți mai multă înțelepciune decât noi, că noi ne-am bătut capul... că știm noi și ce s-a întâmplat? Ați auzit, fetele?”, a spus Zanni.

Jador a fost de acord cu propunerea coechipierului său. „Perfect de acord! Și v-am spus, eu cred că sunteți tari cu toții, toatele! Sunteți foarte tari și cele mai rapide! Alea sunt niște momârnițe, voi sunteți foarte tari, da? Trebuie să le dăm încredere fetelor”,a spus cântărețul.

„Nu avem încredere in echipa noastra. Suntem constienti ca orice strategie facem, pierdem. Ne-am luat mana pentru ca nu mai avem incredere in echipa noastra. Orice am face, suntem ignoranti”,a mai spus și Zanni de la Faimoși.

Zanni, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România

Zanni, nemulțumit de evoluția Faimoșilor la Survivor România

„Am o gasca de ignoranti, de disperati. Traim într-un cliseu si suntem constienti ca nu avem incredere in ele. Le am spus de atatea ori subtil, ca sunt... si ca nu avem incredere in ele. Doar inainte de joc le luam in brate si le pupam, dar daca pierd le zicem ca au dat prost. Ele nu sunt proaste si simt ca nu avem incredere in ele. Ele stiu ca noi simtim asta”,a spus Faimosul Zanni.