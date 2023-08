In articol:

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2023.

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2023

Iată ce tradiții, obiceiuri și superstiții respectă credincioșii în ziua de 29 august!

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este sărbătorită an de an în data de 29 august și reprezintă ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, întrucât noul an începe pe 1 septembrie. Această sărbătoare este marcată printr-o zi de post, având mai multe simboluri.

În primul rând, postul în această zi servește ca o amintire a evenimentului tragic din viața Sfântului Ioan Botezătorul. Irod, influențat de ospățurile pline de exces, a cerut ca Salomeea să danseze pentru el, iar ca răsplată i-a oferit capul lui Ioan Botezătorul. Postul în această zi este o formă de evitare a comportamentului nesăbuit și al exceselor, astfel încât să nu repetăm greșelile lui Irod.

Pe de altă parte, postul în această zi ne îndeamnă să ne asemănăm cu viața și învățăturile lui Ioan Botezătorul, care a fost înfrânat și devotat lui Dumnezeu.

De asemenea, există o opinie că sărbătoarea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează evenimentele de pe Golgota, adică Patimile și Răstignirea lui Isus Hristos. Din acest motiv, la fel cum se postește în fiecare vineri ca o amintire a răstignirii Domnului, se consideră că este potrivit să se postească și în această zi, pentru a medita asupra suferințelor și jertfei lui Ioan Botezătorul și pentru a ne pregăti spiritual pentru sărbătorirea Vinerea Patimilor.

Citește și: Pe ce dată este Sfânta Maria Mică 2023. Este prima sărbătoare importantă din noul an bisericesc

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 august 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții românești [Sursa foto: Shutterstuck]

Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2023

În ziua de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul nu se lucrează, nu se spala, nu se mătură și nu se fac munci ale câmpului.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Ce spune șoferul care a lovit în plin cu mașina un bărbat care mergea pe marginea drumului, în Olt. VIDEO- stirileprotv.ro

Una dintre cele mai respectate tradiții este ținerea postului negru și să consumul doar de turtă, de mălai sau grâu în ziua de Tăierea Capului Sf.

Ioan Botezătorul 2023.

În popor se vorbește despre începerea unui post cunoscut sub numele de "de la cruce până la cruce". Acest post se întinde până pe 14 septembrie, când este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci. Cu toate că acest post nu este înregistrat în calendarul creștin oficial, are o funcție importantă: aceea de a oferi o perioadă de curățare spirituală pentru cei care au comis omoruri sau alte păcate grave.

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri constă în aducerea la biserică, în scopul sfințirii, a unor fructe și legume precum mere, pere, castraveți și struguri. Acestea sunt împărțite celor nevoiași, copiilor și bătrânilor. Prin acest gest, se rememorează sufletele celor plecați dintre noi.

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 august 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții românești [Sursa foto: Shutterstuck]

Superstiții de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2023

Superstițiile din popor spun că este interzis să consumi vin roșu în această zi de sărbătoare importantă, deoarece această băutură simbolizează atât sângele Sf. Ioan Botezătorul, cât și al Mântuitorului Iisus. În această zi plină de semnificații tragice, Sfântul Ioan, care a prevestit venirea lui Iisus în lume, este comemorat, iar consumul de vin roșu este evitat în semn de respect și reverență față de suferința acestora.

Este interzis să consumi varză în această zi, deoarece se spune că pe această legumă s-ar fi tăiat de 7 ori capul Sf. Ioan Botezătorul. De asemenea, fructele cu forme rotunde nu sunt permise în această zi, deoarece simbolizează forma capului care a fost tăiat.

De Sf. Ioan Botezătorul nu se folosește cuțitul, astfel că toate alimentele sunt rupte cu mâna.

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele culiselor divorțului dintre Cătălin Bordea și soția lui, Livia. Cine pe cine a părăsit?- radioimpuls.ro

Citește și: Sărbători ortodoxe septembrie 2023: Vezi care sunt cele mai importante sărbători de la începutul noului an bisericesc

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 29 august 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții românești [Sursa foto: Shutterstuck]

Rugăciune de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul 2023

Sfinte Ioane, Înainte-mergătorule, frumuseţea cerului şi bucuria pământului, cel ce prin tăierea capului tău pământul întreg l-ai sfinţit, primind această smerită rugăciune a noastră, izbăveşte-ne din toate nevoile şi ne scoate din chinul ce va să fie, pe noi, cei ce te lăudăm cu credinţă şi nădejde.

Ca unul ce stai înaintea scaunului lui Hristos, ajută-ne să-i biruim pe vrăjmaşii văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Izbăveşte-ne din tot necazul şi, având îndrăznire către Domnul, fereşte-ne de ispitele acestui veac.

Dăruieşte-ne nouă, Sfinte Ioane Proorocule, putere din cer şi, ca unul ce eşti făclie strălucitoare, luminează-ne pe noi, cei ce alergăm la slăvita prăznuire a trecerii tale la Domnul. Amin!

Surse: resurse-ortodoxe.ro, libertatea.ro, ziarulunirea.ro, crestinortodox.ro