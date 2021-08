Talibanii pot schimba denumirea Afganistanului. Mii de afgani așteaptă la cozi uriașe pentru a părăsi țara

In articol:

Războiul din Afganistan s-a încheiat, anunțul fiind făcut chiar de talibani. Aceștia au anunțat, la puțin timp, după ce au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Kabul. Națiunile occidentale fac eforturi pentru a-și evacua cetățenii din haosul, care a cuprins Aeroportul Internațional din Kabul. Mii de afgani sunt disperați și caută orice modalitate de a părăsi țara, scrie Reuters.

Președintele Ashraf Ghani a fugit din Afganistan, duminică, iar militanții islamiști au intrat în Capitală. Ghani spunea că a părăsit țara pentru a evita vărsarea de sânge. „Astăzi este o zi minunată pentru poporul afgan și pentru mujahedini. Au fost martori la roadele eforturilor și sacrificiilor lor de 20 de ani. Mulțumită lui Dumnezeu, războiul s-a încheiat în țară”, a anunțat pentru Al Jazeera Mohammad Naeem, purtătorul de cuvânt al biroului politic al talibanilor.

Naeem, susține că forma noului regim din Afganistan va fi clarificată în curând: „ Am obținut ceea ce am vrut, adică la libertatea țării noastre și independența poporului nostru. Nu vom permite nimănui să ne folosească pământurile pentru a ataca pe nimeni și nu vrem să facem rău altora”, a mai spus reprezentantul talibanilor.

Mii de afgani au stat la cozi uriașe în fața băncilor din Kabul și în fața ambasadelor statelor occidentale, pentru a solicita vize și a-și retrage banii. Un corespondent de la The New York Times la Kabul a publicat pe Twitter imagini cu cozile lungi din fața băncilor.

Alte imagini au fost surprinse pe drumul spre aeroport, acolo unde cozi uriașe de mașini s-au format. Oamenii disperați caută să părăsească țara cu orice preț, după ce talibanii au pus stătânire pe Afganistan.

