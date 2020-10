Tânăr din Timiș suspectat că și-a omorât mama [Sursa foto: Captură YouTube]

Posibiă crimă în localitatea Variaș, județul Timiș, după ce fiul de 32 de ani al femeii îngropate în curtea casei a fost reținut pentru lovituri cauzatoare de moarte. Femeia avea 64 de ani și locuia împreună cu cei doi fii ai săi. Niciunul dintre ei nu a sunat la poliție să anunțe că mama lor a dispărut.

De asemenea, nepoata victimei a fost cea care a anunțat autorităţile, îngrijorată că nu a mai văzut-o pe femeie de câteva luni bune și că este posibil să fi pățit ceva. În timpul audierilor, unul dintre cei doi fii ai bătrânei, cunoscut şi cu probleme psihice, le-ar fi spus anchetatorilor că fratele său ar fi ucis-o pe mama lor.Bărbatul urmează să fie dus la mandat. A fost adus chiar un excavator pentru săpături în curte. Nu a durat prea mult până când cadavrul femeii a fost găsit îngropat. (Citește și:Un bărbat şi-a ucis soția și fiul, în vârstă de 3 ani, apoi a trăit cu cadavrele lor timp de două săptămâni

La scurt timp, în urma căutărilor, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii îngropat în curtea casei.

În plus, a fost demarată de îndată efectuarea verificărilor în baza unui dosar penal întocmit pentru lipsire de libertate, iar in seara de 07 octombrie polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Poliției orașului Sânnicolau Mare și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare au descins la locuința persoanei dispărute în vederea efectuării unei percheziții domiciliare.

IPJ TIMIȘ a anunșat că în seara de 5 octombrie 2020, polițiștii din Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei de 64 de ani din localitatea Variaș, judetul Timiș

Oamenii legii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul.