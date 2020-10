Tânără bătută și aruncată la tomberon de iubitul traficant

Roxana Butnaru [Sursa foto: Facebook]

O tânără creatoare de modă a solicitat un ordin de protecție împotriva fostului partener, nimeni altul decât Marian Bejan, considerat de procurorii DIICOT drept unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri din România. Bărbatul ar fi agresat-o și chiar ar fi încercat s-o arunce într-un tomberon. Roxana Butnaru a trecut anul trecut, prin momente de groază, după ce ar fi fost terorizată de fostul ei iubit. Aceasta ar fi avut o relație cu Marian Cristian Bejan, liderul uneia dintre cele mai mari și mai periculoase grupări de traficanți de droguri din țară. Arestat recent într-un dosar instrumentat de DIICOT, Bejan a fost acuzat, pe lângă traficul de stupefiante și de faptul că ar fi încercat să-și omoare concurența de pe piața stupefiantelor, fiind suspectat că ar fi pus la cale numai puțin de patru asasinate în stil mafiot. (Vezi și: Iubita unui interlop celebru din Iași a fost prinsă beată la volan)

A încercat să o arunce într-un tomberon

În urmă cu doi ani, traficantul a trăit o poveste de dragoste cu Roxana Butnaru. Pentru că femeia ar fi vrut să pună capăt legăturii, acesta ar fi încercat s-o determine să se împace cu el. După ce aceasta i-a spus că are pe cineva, Bejan ar fi bătut-o și ar fi încercat s-o arunce într-un tomberon.

”Din iunie 2018 până în luna ianuarie 2019, aceasta i-ar fi cerut să plece din locuința sa, însă fostul concubin nu ar fi fost de acord cu despărțirea, astfel că ar fi început să vină zilnic la locul său de muncă și să o amenințe că îi va rupe picioarele și că o va omorî, spunându-i că nu va mai recunoscută la morgă de mama sa, ar fi lovit-o cu pumnii în mai multe zone ale corpului, iar altă dată ar fi prins-o cu mâna de gât și ar fi ridicat-o pe perete, aceasta nemaiputând să respire; totodată, pretinsa victimă a precizat că la data de la data de 31 mai 2019, în jurul orelor 13.00, pretinsul agresor ar fi venit la locul său de muncă și ar fi încercat să o convingă să se împace, atingând-o pe sâni și sărutând-o forțat, pretinsa victimă respingându-l și încercând să se tragă din mâinile sale”, se arată în cererea Roxanei Butnaru, pentru emiterea ordinului de protecție.

