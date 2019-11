Mama de 24 de ani a devenit obsedată de operațiile de mărire a buzelor după ce majoritatea divelor de pe Instagram au început să promoveze acest trend.

Citeste si: Ștefan Stan, prima declarație de la Starea Civilă! De azi, nu mai e burlac: „Cred că m-am nenorocit”

Citeste si: Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au făcut scandal în public, din nou! „Ea a vrut să se arunce în fața mașinilor!” Totul a fost filmat

Tânără de 24 de ani se teme pentru viața ei după mai multe intervenții de mărire a buzelor: s-au umflat și au devenit albe ca varul

Siana O'Connor a ajuns să regrete că și-a făcut mai multe intervenții de mărire a buzelor după ce s-a trezit cu o infecție de zile mari. Tânăra și-a făcut prima operație de mărire a buzelor în aprilie 2016, iar după câteva luni și-a dorit buze din ce în ce mai mari.

„Îți provoacă dependență, iar după ce vezi rezultatul îți dorești din ce în ce mai mult. Am călătorit mile de la mine de acasă pentru a merge să fac procedura care mă costa 70 de lire pentru 0.25 ml.”, spunea Siana O'Connor, conform Mirror.com.

Siana a continuat să meargă la medicul estetician până a rămas însărcinată, iar după ce a născut, în aprilie anul acesta, a reluat procedurile, dorindu-și să-și pună o cantitate din ce în ce mai mare de acid hialuronic.

„În aprilie mi-am pus 0,5 ml de acid hialuronic și imediat am știut că ceva nu este bine. Am simțit că buzele mele se umflă, iar după o săptămână buzele mele au început să se decoloreze și să devină albe. M-am uitat pe internet și am citit că este vorba de lipsa circulației sângelui în buze. Au început să îmi apară bășici care imi provocau dureri când le atingeam.”, mai declara tânăra de 24 de ani.

Siana a mers la medic și a fost nevoită să ia 10-12 antibiotice și steroizi pe zi. Acum ea este speriată și spune că regretă că și-a făcut acele intervenții chirugicale și spune că se simte mult mai bine cu buzele ei naturale.