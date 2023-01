Tânăra din imagine a fost lăsată cu ochii în soare la prima întâlnire. Motivul incredibil pentru care bărbatul a fugit când a văzut-o: ,,Apoi am primit un mesaj”

In articol:

De multe ori, oamenii au fost la o întâlnire la care au realizat că persoana de lângă nu este ceea ce trebuie. De același lucru a avut parte și Raych Fayce, o tânără ce spera că își va găsi fericirea.

Din păcate, extazul pe care îl avea la începutul întâlnirii s-a transformat în doar câteva secunde la cel mai penibil moment. Aceasta a fost părăsită de partener la o distanță de câteva secunde după ce s-au văzut.

Citește și: Web chat-uri alternative la Omegle care te conectează doar cu fete

Tânăra a fost părăsită de partener la doar câteva secunde după ce a ajuns la întâlnire

Anul 2023 se anunța unul destul de promițător pentru Raych Fayce. Aceasta a crezut că și-a găsit sufletul pereche pe o aplicație de dating, așa că nu a durat foarte mult până să stabilească o întâlnire în doi la un restaurant. Potrivit The Sun, tânăra s-a pregătit temeinic pentru întâlnirea pe care urma să o aibă și a considerat că ar putea întârzia puțin pentru a se lăsa așteptată.

La câteva secunde după ce a intra în local, partenerul ei a lăsat-o cu ochii în soare după ce a ales să plece.

Citeste si: „Nu ne ascundem.” Motivul pentru care Dorian Popa și iubita lui nu se mai afișează împreună- kfetele.ro

Citește și: O tipa a fost agatata pe net! Ce i-a scris Dragos e incredibil: "Ne intalnim, folosim un prezervativ si..."

Motivul invocat de bărbat pentru a pleca de la întâlnire

Motivul pe care acesta l-a găsit pentru a o părăsi pe tânără este unul de-a dreptul incredibil. Potrivit acesteia, la câteva secunde după ce ea a ajuns la întâlnire, bărbatul a spus că a văzut pe geam un panou pe care scria că mașinile celor care vor parca acolo urmează să fie ridicate. După ce amândoi au mers să își mute autovehiculele în altă parte, tânăra s-a trezit cu un mesaj pe telefonul mobil în care partenerul său își cerea scuze și spunea că nu este ceea ce trebuie.

„Ne-am salutat. Mi s-a părut ciudat că atunci când am intrat, el a văzut un panou afară pe care scria că dacă parchezi mașina în acel loc, o să fie ridicată. Dintr-o dată, el a spus că ar trebui să meargă să-și mute mașina de acolo. Am ieșit și eu, mi-am parcat mașina, apoi am primit un mesaj de la el spunând că <<Îmi cer scuze, dar nu e ceea ce simt>>, punând și un emoji trist”, a povestit aceasta pe platforma TikTok.