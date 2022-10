Tânără însărcinată în 6 luni, ucisă de dronele kamikaze ale rușilor. Victoria și soțul ei, Bogdan, au fost găsiți îmbrățișați

In articol:

Razboiul declașat de Vladimir Putin în Ucraina continuă cu atacuri cu drone kamikaze. Rușii continuă să omoare civili și să distrugă orașe.

În primele ore ale dimineții, rușii au trimis 28 de drone asupra orașului, dintre care 5 și-au atins țintele.

Una dintre drone a lovit o cladire rezidențială din cartierul Șevcenkiv. După ore în șir de căutări, pompierii au putut salva 19 persoane, iar 4 persoane au fost găsite fără viață. Printre victime, un cuplu tânăr soț și soție, ce urmau să devină parinți peste câteva luni.

Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a facut anunțul cutremurător: "În timpul operațiunilor de căutare și salvare, după ce o clădire rezidențială din centrul orașului a fost lovită de o dronă rusească, de sub dărâmături au fost scoase trupurile neînsuflețite a patru civili. Printre ei este un cuplu tânăr, soț și soție. Așteptau un copil, femeia era însărcinată în 6 luni", a transmis primarul Kievului pe pagina sa de Facebook alaturi de imagini de la locul tragediei.

Tânăra însărcinată în șase luni, ucisă în brațele soțului

Bogdan și soția lui, Victoria, care era însărcinată în 6 luni, au fost uciși ieri, 17 Octombrie, într-o casă din Kiev de dronele kamikaze trimise de Vladimir Putin.

Victoria a fost găsită în bratele soțului ei, Bogdan și alături de pisica acestora. Victoria și Bogdan se pregăteau să devină părinți, însă viața lor s-a încheiat brusc.

Viki lucra ca somelier la GoodWine, iubea vinul și își iubea și profesia. Era" o persoană incredibil de amabilă și sensibilă, parte din familia noastră", a postat un angajator pe Twitter.

Pe pagina de Facebook, GoodWine a postat un mesaj de “Adio”:" Astăzi este o zi foarte întunecată pentru compania noastră. Astăzi am pierdut-o pe Vika, somelierul nostru, o persoană incredibil de amabilă și sensibilă, parte din familia noastră. Acum șase ani, Vika a devenit somelier al magazinului de vinuri de pe Mechnikov. A fost singura fată din departament, dar nu a arătat niciodată o slăbiciune, pentru ea nu existau sarcini dificile sau provocări. Iubea cu adevărat vinul și meseria ei. Astăzi, trupul ei a fost găsit în brațele iubitului ei soț Bogdan și alături de pisica lor, în casa în care a zburat o dronă rusească. Așteptau un copil.

Eram îndrăgostiți nebunește de Vika. Sigur că și ție ți-ar fi plăcut. Este greu să găsești cuvintele potrivite. Dar să spunem fraza Vikăi, pe care o tot repeta: ar trebui să-ți plângi mai puțin de milă. Așa de puternic ne vom aminti de ea. Pentru totdeauna", au transmis cu durere colegii tinerei.

Vladimir Putin poate marca încă o „realizare”

După atacurile de la Kiev, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis pe pagina sa de Facebook că Vladimir Putin poate marca încă o "realizare", a mai ucis o femeie însărcinată. ”În Kiev, au ucis o familie tânără, vizând o clădire de apartamente cu un "Shahed" iranian. Un bărbat şi o fată însărcinată în 6 luni... Vladimir Putin poate marca încă o "realizare"- a mai ucis o femeie însărcinată. În total, patru persoane au fost ucise doar de acest "Shahed". Au mai fost şi alte lovituri. Mai mult de 25 de localități din ţara noastră au fost atacate în această noapte şi dimineaţă ”, a transmis Zelenski.

Volodimir Zelenski a transmis că Rusia nu are nicio șansă pe câmpul de luptă și încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. ”Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război. Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi. Teroriştii trebuie să fie neutralizaţi. Această regulă se aplică la fel de eficient peste tot şi va afecta teroarea rusă în acelaşi mod. Când capacităţile teroriste ruseşti vor fi neutralizate prin eforturile comune cu partenerii noştri, Rusia nu va avea altă opţiune decât să se gândească la pace”, a spus Zelenski.

