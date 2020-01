Ionuț Zaharia a șocat o țară întreagă în 2013 după ce își înjunghiase mama și unchiul pentru a se justifica apoi, în fața televiziunilor, cu expresia ”frumos, elegant, cât de cât”. Beat fiind, Ionuț, zis Luță, din Vaslui și-a înjunghiat mama și unchiul în septembrie 2013. "Imi pare rau, frumos, elegant, cat de cat.. imi pare rau. Ma doare sufletul, doamna, ca am lovit-o pe mama in anumite zone ale corpului….ca omul face parte din corp..si am lovit-o undeva pe la inima pe aici ..dar isi revine ea la spital..din greseala era cutitul pe masa si i-am întepat oleaca, dar nu i-am intepat tare.. oleaca eram baut!!”, acestea sunt vorbele care l-au făcut celebru pe tânărul Ionuț Zaharia din Vaslui, luate chiar la ieșirea de la Procuratură, unde dăduse declarații.

Expresia "frumos, elegant, cât de cât", preluată de ”Mondenii” sau de Mircea Badea, l-a consacrat pe Zaharia în topul personajelor virale din România, dar nu l-a scăpat de pedeapsa judecătorilor, care l-au condamnat în 2015 la 10 ani de închisoare și la plata unor despăgubiri consistente.

Din păcate pentru Zaharia, acesta nu a putut să achite cei 41000 de lei necesari plății zilelor de spitalizare ale victimelor sau pentru tariful avocaților din proces, așa că Tribunalul Vaslui a decis recent executarea silită a acestuia!