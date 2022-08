Tânărul cu sindromul Down care știe pe de rost Noul Testament! A reușit să intre printre primii la Teologie, pe loc bugetat: "Nimic nu e ușor, nimic nu se face fără muncă"

In articol:

Mihai Mocean este unul dintre tinerii-minune ai României! A fost diagnosticat cu sindromul Down încă de la naștere, dar acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze visul de a deveni preot.

Mihai știe pe de rost Noul Testament

Mihai s-a născut cu o problemă medicală delicată. A fost diagnosticat la naștere cu sindromul Down, dar acest lucru nu l-a împiedicat să ducă o viață normală. Ba mai mult, mama tânărului susține că acesta a fost înzestrat cu un dar, căci are o memorie fantastică. Mihai a reușit să învețe pe de rost Noul Testament și toți cei 150 de Psalmi, încă din adolescență: "A fost foarte bine în primii doi ani de școală, clasele a I-a și a ÎI-a, a avut două învățătoare de excepție și era aplaudat de fiecare dată când răspundea. Apoi s-au schimbat învățătoarele şi am trecut printr-o luptă continuă.

În anii de gimnaziu, Mihai a învățat să citească și se punea sub mese, în pauze, și își lua o carte de rugăciuni și citea. Clasa a V-a a terminat-o cu medie peste 8 și a primit şi o mențiune la Biologie. Îi plăcea foarte mult religia și când mergea la școală până în clasa a VIII-a, pe drum, la plecare și întoarcere, recita psalmii. La 12 ani știa toţi Psalmii pe de rost, sunt 150 de Psalmi, e o carte. Acum știe tot Noul Testament, din Evanghelii, Paraclisul Maicii Domnului, știe toate ceremoniile religioase pe de rost. La biserică teologii vin cu cărțile, el știe slujba din cap.", a povestit mama lui Mihai, pentru monitorulcj.ro.

Mihai Mocean [Sursa foto: monitorulcj.ro]

Mihai a reușit să intre la Teologie, pe loc bugetat

Mihai a făcut orice pentru a-și urma visul de a deveni preot. Chiar dacă în 2013, după ce a terminat liceul, a urmat mai multe cursuri, se pare că tânărul nu a renunțat la pasiunea pentru haina bisericească.

Anul acesta, în luna iulie, el a susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a UBB, unde a fost admis cu media 7,91, pe un loc bugetat: "Am învățat foarte mult să ajung până aici, nimic nu e ușor, nimic nu se face fără muncă. Sunt foarte bucuros de acest rezultat, este o mare realizare. E un pas de început. Am vrut să fac Teologia ca să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu, să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu, să îl preamăresc pe Dumnezeu și să Îl fac cunoscut lumii.", a mărturisit Mihai, potrivit sursei citate.