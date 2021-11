Taner Ölmez, Doctorul minune, a „spart” portofelul! Ce cadou i-a cumparat frumoasei lui sotii

Taner Ölmez 12:52, nov 21, 2021

Taner Ölmez, <Doctorul minune> din serialul omonim difuzat de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, care s-a căsătorit în iunie anul trecut, i-a oferit cadoul frumoasei sale sotii, actrita Ece Cesmioglu, 30 de ani, cu ocazia zilei de nastere a acesteia.

In ultimul timp, fanii au fost martorii unor vesti foarte bune din partea cuplului, inca de cand acestia au spus "da", fericirii si iata ca, recent, proaspetii insuratei au anuntat că se pregătesc să devină părinți.

In plus, emoția pe care o simte fericitul cuplul, de cand au aflat ca vor deveni parinti, a fost dezvăluită fanilor, si printr-o fotografie pe care au distribuit-o prin intermediul retelelor de socializare, in care se poate observa burtica frumuoasei Ece.

Taner Ölmez, indragostit pana peste cap de sotia sa, a tinut sa-i ureze cele mai frumoase ganduri, cu ocazia aniversarii si anul trecut, si printr-o postare pe rețelele de socializare, spre bucuria milioanelor de fani, iar in dreptul fotografiei cu frumoasa Ece, el i-a transmis: "La mulți ani, ce bine ca te-ai nascut..."

Taner Ölmez

Iata ca anul acesta, Taner Ölmez a dezvaluit, conform publicatiei Hurriyet, din Turcia, ca i-a cumpărat soției sale, cu ocazia aniversarii celor 30 de ani, un cadou spectaculos, o mașină sport în valoare de 400.000

de lire turcesti.

Taner Olmez interpreteaza rolul Ali Vefa, in serialul „Doctorul minune”, difuzat de luni pana vineri de la ora 20:00, la Kanal D.

