Taner Ölmez, din serialul omonim, marturisire șocantă: “Leșin când văd sânge!”

Taner Ölmez, protagonistul noi producții turcești “Doctorul Minune”, cel care interpreteaza extraordinar pe Ali Vefa, tanrul cu autism care devine chrurg stralucit, a facut facut o marturiisire neasteptata fanilor sai, prin intermediul presei locale. Taner a uimit atunci cand, întrebat fiind de catre jurnalistii turci, despre rolul său aparte din serial a marturisit ca nu suportă să vadă sânge.

“Da, nu suport să văd sânge. Spre exemplu, am cumpărat un cuțit nou, și m-am tăiat la deget, din greșeală, cu el. În acel moment, m-am aruncat la pământ, știind că voi leșina la vederea sângelui. I-am spus prietenei mele: <Adu orice dulce!>. Nu am putut interveni asupra <rănii> decât după ce am mâncat ceva cu mult zahar”, a mărturisit Taner pentru publicația www.hurriyet.com.tr.

In serialul fenomen “Doctorul Minune”, Taner Ölmez devine dr. Ali Vefa care lucrează ca resident chirurg într-un spital din Istanbul. Ali, născut într-un oraș de provincie, a crescut în orfelinat, el fiind abandonat de către părinții săi, la scurt timp după naștere. S-a născut cu probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu „sindromul savantului”, o formă rară de autism. Ali dovedește ca are abilități ieșite din comun și o inteligența peste medie care-l vor face să strălucească în orice context.

Termină cu brio Facultatea de Medicină si devine unul dintre cei mai apreciați asistenți chirurgi turci.

