Tania Budi a dat cărțile pe față! Ce intervenții și-a făcut la nivelul feței: „Ajunsesem într-o situație care mă deranja destul de mult”

Tania Budia are 53 de ani, dar poate fi confundată fără probleme cu o domnișoară de doar 25 de ani. Motivul?! Blondina arată incredibil, iar vârsta nu pare să se arată pe nicio parte din corpul ei.

Are un trup de invidat și un chip cu trăsături fine care nu prezintă deloc riduri. Ce să mai, Tania Budi poate fi clasată cu ușurință în rândul celor mai frumoase femei din România. Toate doamnele și domnișoarele sunt invidioase pe felul în care boldina arată și vor să știe secretul ei! Ei bine, aceasta obișnuiește să facă mult sport și cel mai probabil are o alimentație foarte sănătoaeă, căci despre intervenția cu bisturiul aproape că nici nu poate să fie vorba.

Tania Budi a dezvăluit recent că are doar o singură intervenție la nivelul feței, operație pe care și-a făcut-o recent, la 53 de ani! De asemenea, aceasta a apelat tot timpul la tratamente non-invazive pentru a se întreține.

Tania Budi[Sursa foto: Instagram]

Tania Budi: „ Au trecut câteva săptămâni de la intervenție și este totul minunat”

Vedeta a dezvăluit că prima intervenție a suferit-o în urmă cu doar două luni.

Aceasta era nemulțumită de aspectul pleopelor ei, care o făceau să pară mai îmbătrânită și din cauza cărora nici nu se mai putea machia corect. Așa că și-a întrebat medicul cum poate scăpa de efectul neplăcut al pleopelor lăsate, iar acesta i-a recomandat blefaroplastia. Tania Budi se declară extrem de mulțumită de rezultat.

„Ajunsesem într-o situație care mă deranja destul de mult: pielea de deasupra ochilor și de la nivelul pleoapelor crescuse în exces și forma pliuri care coborau până peste gene. Acest lucru punea greutate pe pleoape și crea un efect estetic neplăcut: ochii păreau mici, arătam mereu ca și cum abia m-aș fi trezit din somn.

În plus, afectează chiar și vederea periferică și nu mai poți aplica nici fardurile corect. Este neplăcut să te privești în oglindă și să pari mereu obosită, deși, în realitate, abia ce te-ai odihnit. L-am întrebat pe medicul meu ce e de făcut, care este cea mai sigură intervenție și mi-a recomandat blefaroplastia, operația pentru care este foarte apreciat. Am înțeles ce presupune, că nu este dureroasă și nici nu necesită perioadă lungă de recuperare și am zis da! Au trecut câteva săptămâni de la intervenție și este totul minunat’, a explicat Tania Budi într-un interviu pentru click.ro.

Tania Budi[Sursa foto: Instagram]

Tania Budi a văzut moartea cu ochii. Blondina a căzut de pe cal

Vedeta este o mare împătimită a călăritului, iar echitația este marea ei pasiune. Practicând de atât de mult timp acest sport, Tania Budi a început să se simtă atât de sigură pe ea încât renunțase să-și mai ia măsurile de precauție. Iată că ghinionul a lovit-o în urmă cu ceva timp și din nefericire a căzut de pe cal. În urma accidenului, Tania Budi a fost amnezică timp de câteva ore și s-a ales cu o coastă fisurată.

„ Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore.

În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare haioasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea.

Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic. Eu îi întrebam din 5 în 5 minute ce s-a întâmplat, iar ei ziceau că am căzut în cap.

După, la câteva minute, iar îi înrebam ce s-a întâmplat. Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: ‘ dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?.

Și prietena mea m-a întrebat: ‘dar câți ani ai? 51 de ani, ziceam eu. Practic toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă, în viața mea. Creierul blochează automat neuornii în a comunica între ei imediat dupa un șoc și probabil s-a întâmplat acest fenomen. Data viitoare când voi cădea mi-as dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani', a declarat Tania Budi în urmă cu ceva timp, conform Viva.ro.