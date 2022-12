Tania Budi își extinde afacerea. Domeniul în care a investit bani frumoși, la 54 de ani: "Am avut și noroc de oameni buni"

In articol:

Pe lângă renumele creat în televiziune, Tania Budi se bucură la 54 de ani și de un succes răsunător în antreprenoriat. Blondina a deschis, de-a lungul ultimilor ani, mai multe cluburi în România, iar acum se gândește să investească din nou într-o astfel de afacere.

Tani Budi bifează succes după succes

Hotărârea de a intra în lumea afacerilor i-a adus Taniei Budi câștiguri însemnate. Vedeta îl are de buni partener pe fratele ei, care o ajută să gestioneze totul în antreprenoriat. De curând, aceasta a dezvăluit că are de gând să facă o nouă investiție, care speră să-i aducă un succes la fel de mare: "Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club.

Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă." , a declarat Tania Budi, pentru unica.ro.

Tania Budi [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește Tania Budi să se împartă între carieră și viața privată?

Deși rolul de antreprenor nu este deloc unul ușor și presupune multă muncă, Tania Budi nu uită să-și facă timp și pentru ea. Vedeta are grija să mențină un echilibru între carieră și viața personală și gestionează atent situațiile cu care se confruntă zilnic: "Stresul ți-l faci, cuvântul stres nici nu-mi place să-l pronunț. Trebuie să ai forță, trebuie să știi exact când pui punct la ceva ce îți ia din energia pe care poți să o dai unde e ceva constructiv pentru tine.", a mărturisit Tania Budi, pentru sursa menționată.

Tania Budi [Sursa foto: Instagram]