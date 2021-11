Tanti Sofica a îmbrăcat rochia de mireasă la 76 de ani și se mărită cu Miluță, un bărbat cu 30 de ani mai tânăr ca ea

In articol:

Tanti Sofica are 76 de ani și nici nu mai visa că la această vârstă își va întâlni sufletul pereche. Miluță, așa cum îi place ei să-l alinte, are 48 de ani și s-a îndrăgostit iremediabil de aceasta.

Își trăiesc povestea de dragoste de patru ani, în timp ce bârfele și privirile rele sunt ațintite asupra lor.

Sătienii din Șipote s-au împărțit în două tabere: cei care le susțin iubirea și cei care nu văd deloc cu ochi buni apropierea aceasta. Dar cum spune o vorbă veche din popor „Câinii latră, ursul merge”! Tansi Fofica și Miluță nu se iau după gura satului și nu bagă de seamă răutățile, căci au lucruri mai importante: căsătoria!

Tanti Sofica și Miluță [Sursa foto: Captură video ]

Tanti Sofica și Miluță, iubire dincolo de vârstă! Cum au ajuns să fie împreună

Deși există o diferență considerabilă de vârstă între cei doi, aproape 30 de ani, Tanti Sofica și Miluță parcă nici măcar nu o simt. Se consideră suflete pereche, căci a fost dragoste la prima vedere! Parcă a fost mâna destinului care i-a scos-o în care pe aleasa inimii sale, iar vârsta nici nu a mai contat, căci Sofica a reușit să-l cucerească cu felul ei de a fi.

“A fost dragoste la prima vedere. Ea are copil mai mare decât mine. Eu am 48, iar ea 76(...) Sufletul din ea! E mai duioasă. Când am văzut că are în ea sufletul ăsta, atunci am zis ca vreau să fie a mea ”, a declarat Miluță la un post de televiziune.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

Citeste si: Cum s-au cunoscut Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș Paiu. Fosta asistentă TV i-a adus pe lume al doilea copil

Tanti Sofica recunoște că a picat ușor în mrejele iubirii și nu i-a putut rezista lui Miluță, căci nu i-a fost indiferent nici ei când l-a văzut pentru prima dată.

„A venit băiatul la mine, a lucrat la mine și cu una cu două a zis că vrea să fie cu mine. Eu am spus că sunt oleacă mai în vârstă și a zis că nu contează anii și ne-am luat”, spune tanti Sofica.

Tanti Sofica și Miluță [Sursa foto: Captură video ]

Tanti Sofica, mireasă pentru prima dată la 76 de ani!

Nici vârsta și nici gura lumii nu i-au împiedicat să-și ducă relația la nivelul următor. Cei doi vor să-și unească destinul ți în fața lui Dumnezeu, iar Sofica a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă la 76 de ani. Când și-a văzut logodnica cu rochia albă, Miluță recunoaște că s-a emoționat profund.

Citeste si: George Burcea s-a hotărât. Ce spune actorul despre nunta cu Viviana Sposub? "Sunt fericit"

„Mie mi-a plăcut de el și l-am luat, eu spun clar. Dacă nu-mi plăcea nu-l luam”, a declarat puternic Sofica.