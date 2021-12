Tanti Sofica, femeia care s-a măritat la 76 de ani cu un bărbat mult mai tânăr ca ea, doliu după nuntă: "Cum să mă pregătesc de sărbători dacă tocmai vin de la înmormântare"

In articol:

Vestea că fiul ei s-a stins din viață a căzut ca un trăsnet peste tanti Sofica, bătrâna din Iași care a devenit cunoscută în întreaga țară, după ce s-a căsătorit la 76 de ani.

Femeia nu-și poate reveni din șoc, după ce a asistat la înmormântarea propriului copil.

"Nu am avut nici bani să îmi aduc copilul aici, acasă"

După ce a crezut că și-a găsit în sfârșit fericirea alături de un bărbat cu 30 de ani mai tânăr, tanti Sofica a primit o lovitură cruntă de la viață. Fiul bătrânei, în vârstă de 58 de ani, a murit într-un incendiu, în pragul sărbătorilor. Localnica din comuna Șipote a mărturisit că a fost nevoită să-și înmormânteze copilul la Constanța, acolo unde și-a dat ultima suflare, din cauza că nu a avut bani să-l aducă acasă: "Cum să mă pregătesc de sărbători dacă eu tocmai m-am întors de la înmormântarea fiului meu, de la Constanța?! Nu-mi mai arde de nimic, nu am avut nici bani să îmi aduc copilul aici, acasă. L-am îngropat la Constanța, unde a și murit.

Tanti Sofica [Sursa foto: bzi.ro]

A avut loc de veci cumpărat acolo, a costat 17 milioane de lei vechi locul doar cu pământ, fără cavou. Am vrut să îi facem cavou, dar, dacă nu am avut bani, nu am putut. A murit la 58 de ani într-un incendiu, la barăcile alea în care stătea el. Era ars tot pe corp. Măcar dacă murea de moarte bună, mai era cum era, dar, așa, într-un incendiu, este îngrozitor.", a declarat femeia de 76 de ani, pentru bzi.ro.

Tanti Sofica și soțul ei [Sursa foto: Captură YouTube]

Tanti Sofica a devenit celebră după ce s-a căsătorit cu burlacul satului

Povestea bătrânei din Iași a devenit cunoscută în mediul online, după ce tanti Sofica și concubinul ei, cu 30 de ani mai tânăr, au dorit să își oficializeze relația în fața ofițerului de stare civilă. Miluță Topârnac, soțul femeii de 76 de ani, era considerat burlacul satului înainte de a se pune la casa lui.

După căsătorie, cei doi au îndurat critici aspre din partea vecinilor și a comunității, din cauza diferenței mari de vârstă: "M-a ocărât toată lumea că m-am făcut de râs pe la televizor. Chiar și copiii mei m-au ocărât și m-au întrebat ce am căutat eu la televizor, să îi fac de râs pe ei și pe mine, inclusiv, că mă știe lumea din sat… Mai mult de atât, de atunci, lumea din sat ne vorbește pe la colțuri și râde de noi.", a mai spus tanti Sofica, pentru sursa citată.

