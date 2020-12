Țara arde, Brigitte se piaptănă! Primele imagini după împăcarea cu Florin Pastramă surprinse, evident, la coafor! VIDEO EXCLUSIV

Nici un dezastru nu trebuie să te prindă nearanjată – cam ăsta este principiul după care se ghidează Brigitte Pastramă. Chip angelic și voință de fier, plus o vizită-două la salon și coafor iar bonus ceva de pe la medicul estetician, rezultatul fiind o viață de succes.

Brigitte a fost la un pas de un nou divorț

In articol:

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins imagini interesante cu Brigitte Pastramă care își revine încetul cu încetul după ultimele luni în care totul a părut să-i meargă prost. Sunt primele imagini după împăcarea cu Florin Pastramă, soțul ei, care la un moment dat a plecat de acasă ”să-și rezolve problemele din familie”, așa cum tocmai Brigitte spunea.

Florin s-a întors acasă fără să rezolve mare lucru, ba chiar Brigitte a ajuns să se certe prin tribunale cu propria cumnată pe care a acuzat-o că a uneltit cu fosta iubită a lui Florin, Raluca Podea... Însă chiar și așa, împăcarea e împăcare și nu are cum să te prindă nepregătită. Așadar, o vizită la coafor este un minim ”efort” pe care Brigitte îl face pentru a arăta bine, o bucurie în plus pentru Florin.

Shaormeria soților Pastramă, închisă

Brigitte îi pregătește un cadou lui Florin

În plus, o femeie trebuie să fie frumoasă în orice împrejurare, chiar și în toiul pandemiei care a lovit serios în afacerile familiei Pastramă. Deunăzi, presa a dat publicității imagini cu shaormeria lui Brigitte și a lui Florin, închisă și lăsată mai degrabă abandonată. Cei doi nu au reușit să-și vândă afacerea inaugurată cu mult fast și cu multe speranțe în urmă cu aproape un an iar acum aceasta a devenit atât de nerentabilă încât cei doi au preferat s-o închidă.

Locul de joacă al Brigittei a rămas și el închis iar singura speranță de redresare financiară în perioada următoare o reprezintă proiectul imobiliar dezvoltat de Florin Pastramă în localitatea Ștefănești, județul Ilfov.

Brigitte, frumoasă-n orice împrejurare

Până una, alta, nimic nu este pierdut, atâta timp cât există speranță iar coaforul și salonul de înfrumusețare rămân deschise. O să treacă și perioada aceasta iar lucrurile vor reveni la normal...