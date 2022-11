Târguri de Crăciun București 2022. Vezi în câte locații vor exista târguri de Crăciun în Capitală

In articol:

Târguri de Crăciun București 2022. Vezi unde se vor deschide anul acesta târguri de Crăciun și alte evenimente dedicate sărbătorilor în Capitală.

Târguri de Crăciun București 2022

Anul acesta vor fi organizate două Târguri de Crăciun în București. Cu toții ne vom bucura de spiritul Crăciunului în cele două locații în care vor avea loc evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, respectiv Piața Constituției și Parcul Drumul Taberei.

În târgurile de Crăciun din București vă veți putea răsfăța cu muzică bună, bucate tradiționale, cadouri pentru cei dragi și multe alte activități specifice sărbătorilor de iarnă.

Târguri de Crăciun București 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Târg de Crăciun Piața Constituției 2022

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis în perioada 20 noiembrie- 26 decembrie, potrivit anunțului făcut de primarul Nicușor Dan.

De menționat este faptul că în acest an, Primăria Capitalei nu va mai percepe o taxă de intrare în Târgul de Crăciun din București.

Târgul de Crăciun din București va fi deschis de luni până vineri, între orele 12:00-23:00 iar sâmbăta și duminica între orele 10:00-23:00.

„Bucureștiul se aliniază marilor capitale care organizează evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Invit bucureștenii și turiștii în Piața Constituției unde Primăria Capitalei prin ARCUB, PROEDUS și creart organizează în perioada 20 noiembrie -26 decembrie Târgul de Crăciun București.

Un eveniment de tradiție ce aduce anual peste 1.000.000 de vizitatori, Târgul de Crăciun transformă centrul oraşului într-un spaţiu festiv destinat întregii familii.

Printre atracţiile ediţiei din acest an se numără Căsuţa lui Moş Crăciun, patinoarul, caruselul, roata panoramică, zonele tematice și concertele live.

Piața Constituției vor fi amplasate peste 70 de căsuţe din lemn de unde vizitatorii pot alege cadouri specifice sărbătorilor de iarnă, jucării, obiecte handmade, suveniruri tradiţionale şi produse alimentare.

Târgul de Crăciun Bucureşti 2022 va fi deschis zilnic, iar accesul vizitatorilor este gratuit”, a transmis Nicușor Dan, primarul Capitalei, pe rețelele de socializare.

Târg de Crăciun Drumul Taberei 2022

Târgul de Crăciun „ West Side Christmas” se deschide pe 25 noiembrie 2022. Acesta este organizat în Parcul Drumul Taberei din sectorul 6. Evenimentul mult așteptat este un concept creat de UNTOLD Universe, creatorul celebrelor festivaluri UNTOLD și Neversea, în parteneriat cu Primaria sectorului 6.

Pentru cea de-a doua ediție a evenimentului Târgul de Crăciun „ West Side Christmas”, organizatorii au pregătit numeroase surprize. Vizitatorii vor simți magia sărbătorilor de iarnă, încă de la intrarea in parc.

Târgul de Crăciun 2022 din Parcul Drumul Taberei va fi deschis până la data de 27 decembrie, iar organizatorii UNTOLD pregătesc workshop-uri și ateliere pentru copii și adulți, spectacole de lumini, activități și experiențe magice, în premieră pentru București.

„Ca primar, îți pui problema cum să faci evenimente frumoase și de calitate pentru comunitatea ta, fără să dai bani. Știu că în trecut Primăria Capitalei a dat milioane, sau alte primării de orașe, de sectoare.

Anul trecut, am reușit să facem un astfel de #TârgdeCrăciun, pentru care nu am dat niciun ban. A avut foarte mare succes și ați venit cu plăcere, dar nu am fost mulțumit de nivelul de calitate.

Am mai fost la Târguri de Crăciun în Europa, îmi plac la nebunie, și îmi doresc ceva de calitate. Nu avem know-how, dar avem potențialul și locul, nu vrem să dăm bani, vrem să luăm bani, sau cel puțin să nu ieșim în minus.

Pentru o primărie e foarte greu să nu ai costuri, să vii cu profit. Așa că mi-am propus ca anul acesta, nu neapărat să facem profit, dar să creștem calitatea.

Lucrăm cu niște oameni care se pricep la mari festivaluri, sunt foarte buni la a promova, la a aduce vendori de calitate, sunt foarte buni la a organiza astfel de lucruri. #UNTOLDUniverse n-a mai organizat târguri de Crăciun, dar industria e aceeași. Îi ajutăm pe organizatori cu tot ce este nevoie, desigur, nu lăsăm toată povara pe ei.

Totul e gândit ca să iasă bine. Am emoții! E prima dată când se organizează așa ceva în România”, a transmis primarul Ciprian Ciucu pe rețelele de socializare.

