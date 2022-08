In articol:

Update

Noile reglementări pentru parcările pe care le administrează Primăria Capitalei se aplică de marți, 16 august, anunță edilul Nicușor Dan, și nu de luni, 15 august, așa cum anunțaseră anterior autoritățile. Astfel, începând de mâine, șoferii bucureșteni care nu plătesc noile tarife riscă amenzi de 200 de lei și blocarea roților.

Primarul Capitalei menționează că noile reguli vizează parcările albastre. „Precizez, ca să nu persiste confuzia, că singurele modificări începând de marți vizează „parcări albastre”. Nu vor exista modificări la „parcările albe”, parcări de reședință care țin de primăriile de sector și se supun altui regim, nici pentru locuri de parcare nemarcate (de exemplu parcările la marginea bordurii). Scopul Primăriei Generale e să descongestioneze traficul în zona centrală și să redea pietonilor cât mai multe dintre trotuare”, a transmis Nicușor Dan, potrivit economedia.ro.

Știrea inițială

Tarife parcare București, 15 august 2022. Vezi cât trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să parchezi pe străzile Capitalei, dar și cât costă un abonament lunar.

Tarife parcare București, 15 august 2022

Începând de luni, 15 august 2022, șoferii care vor să parcheze pe străzile care se află în gestiunea Primăriei Capitalei vor trebui fi nevoiți să plătească locul de parcare.

Suma pe care va trebui să o scoată un șofer din buzunar ca să parcheze pe locurile trasate de Primăria Bucureștiului diferă în funcție de zonă. Totodată, tarifele au fost stabilite în funcție de oră, iar tipurile de abonamente sunt variate.

Astfel, Primăria București taxează toți șoferii care parchează pe locurile de parcare aflate în administrația acesteia, fie că vorbim de șoferi riverani, persoane fizice, persoane juridice, operatori economici sau șoferi care practică ride-sharing.

Vezi AICI lista completă a zonelor de tarifare.

Tarife parcare București. Zona 0

Aria delimitată de străzile de mai jos, fac parte din zona 0 și vor fi taxate ca atare:

Piața CA Rosetti- Str. Tudor Arghezi- Str. Dr. Dimitrie G Gerota- Str. Jean Louis Calderon- Strada CA Rosetti- Bdul. Nicolae Bălcescu- Str. Ion Câmpineanu- Calea Victoriei- Splaiul Independenței- Str. Halelor- Piața Unirii- Bdul. Unirii- Bdul. Mircea Vodă- Str Matei Basarab- Bdul. Hristo Botev- Piața CA Rosetti

Tarife parcare București. Zona 1

Zona 1 reprezintă aria cuprinsă între zona 0 și următoare străzi:

Piața Francofoniei- Calea 13 Septembrie- Sos. Panduri- Bdul. Geniului- Sos. Cotroceni- Splaiul Independenței- Bdul. Mihail Kogălniceanu- Str. Vasile Pârvan- Str. Berzei- Str. Gării de Nord- Piața Gării de Nord- Calea Griviței- Sos. Nicolae Titulescu- Bdul. Banul Manta- Bdul. Ion Mihalache- Str. Aviator Popișteanu- Bdul. Expoziției- Str. Parcului- Str. Tipografilor- Sos. București_Ploiești- Bdul. Aerogării- Str. Nicolae G Caranfil- Bdul. Beijing- Bdul. Mircea Eliade- Calea Floreasca- Str. Polonă- Str. Mihai Eminescu- Str. Traian- Bdul Pache Protopopescu- Sos. Mihai Bravu- Str. Traian Popovici- Calea Dudești- Bdul. Octavian Goga- Str. Nerva Traian- Bdul. Gheorghe Șincai- Str. Lânăriei- Calea Șerban Vodă- Bdul. Mărășești- Piața Libertății- Str. Mitropolit Nifon- Piața Regina Maria- Bdul. Libertății- Piața Francofoniei

Tarife parcare București. Zona 2

Zona 2 reprezintă aria cuprinsă între zona 1 și limita administrativă a Bucureștiului.

Tarifele orare vor fi practicate în intervalul 7-23, de luni până vineri:

Zona 0- 10 lei pe oră

Zona 1- 5 lei pe oră

Zona 2- 2,5 lei pe oră

Tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele 2 ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxării, cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire, transmite Compania Municipală Parking București, printr-un comunicat.

Abonamente de parcare pentru riverani

Riveranii pot beneficia de abonamente cu sau fără rezervarea locului de parcare, 24/7, în fiecare din zonele de tarifare 0, 1 sau 2 din București.

În cazul rezervării unui loc, riveranii din zona 0 vor plăti 900 de lei pe lună, 4.860 de lei pe semestru sau 8.640 de lei pe an. Riveranii din zona 1 vor plăti 700 de lei pe lună, 3.780 de lei pe semestru sau 6.720 de lei pe an. Riveranii din zona 2 vor plăti 400 de lei pe lună, 2.160 de lei pe semestru sau 3.840 de lei pe an.

Riveranii care vor abonament fără rezervarea unui loc vor trebuie să plătească în zona 0 suma de 200 de lei pe lună, 1.100 pe semestru sau 2.000 de lei pe an. În Zona 1, pentru un abonament fără lor rezervat se vor plăti 100 de lei pe lună, 550 de lei pe semestru și 1.000 de lei pe an. În Zona 2 tarifele vor fi de 80 de lei pe lună, 440 de lei pe semestru și 800 de lei pe an.

Abonamente de parcare pentru persoane fizice

Persoanele fizice pot alege abonamente de o zi, o săptămâna, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare dintre zonele 0, 1 sau 2 ale Capitalei. Plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

Abonamentul în zona 0 va costa 75 de lei pe zi, 300 de lei pe săptămână, 1.050 de lei pe lună, 5.250 de lei pe semestru și 9.450 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 1 va costa 38 de lei pe zi, 150 de lei pe săptămână, 525 de lei pe lună, 2.625 de lei pe semestru și 4.725 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 2 va costa 15 de lei pe zi, 60 de lei pe săptămână, 210 de lei pe lună, 1.050 de lei pe semestru și 1.890 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-19.

Abonamente de parcare pentru persoane juridice în București

Persoanele juridice au, la rândul lor, posibilitatea de a opta pentru abonamente fără rezervarea locului de parcare de o zi, o săptămână, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare din zonele 0, 1 sau 2, în intervalul orar 07:00-23:00 sau pentru abonamente cu rezervarea locului de parcare, pe o durată de o lună, un semestru sau un an, 24/7.

Abonamentul în zona 0 va costa 100 de lei pe zi, 400 de lei pe săptămână, 1.400 de lei pe lună, 7.000 de lei pe semestru și 12.600 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 1 va costa 50 de lei pe zi, 200 de lei pe săptămână, 700 de lei pe lună, 3.500 de lei pe semestru și 6.300 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 2 va costa 20 de lei pe zi, 80 de lei pe săptămână, 280 de lei pe lună, 1.400 de lei pe semestru și 2.520 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-19.

Tarife pentru autocare sau autoturisme în sistem car sharing

Operatorii economici care dețin autocare sau autoturisme în sistem car sharing au la dispoziție tarife unice pe oră, respectiv lunare:

Pentru autocare, tariful este de 20 de lei pe oră, de luni până duminică, valabil în intervalul 00-24.

Pentru autoturisme în sistem car sharing, tariful este de 1.000 de lei pe lună, valabil în intervalul 00-24.

Sursa: cmpb.ro