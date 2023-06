”Tată e cel care te crește” Alina Radi dă de pământ cu tatăl fiului ei. Ce acuzații îi aduce artista, după ce mărturisirile lui au scos-o din minți?

In articol:

Alina Radi este foc și pară pe omul cu care l-a făcut pe Dario, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora se ceartă pentru pensia alimentară și pe alte multe neadevăruri spuse de acesta.

Deși a spus mereu că relația cu respectivul bărbat a fost o greșeală, artista se bucură că are acum un copil, care, așa cum menționează ea, are un tată, dar nu pe cel biologic.

Alina Radi dă de pământ cu bărbatul cu care l-a făcut pe Dario [Sursa foto: Facebook ]

Alina Radi nu vrea să audă de tatăl biologic al copilului ei

Astfel, pentru că minorul nu-l cunoaște pe tatăl său biologic, Alina Radi nici nu vrea să audă de o posibilă vizită a acestuia, dar nici nu are alte pretenții, așa cum s-a vehiculat.

Motiv pentru care nu se așteaptă la o pensie alimentară, la alte ajutoare și dezminte din prima mărturisirile lui făcute printre apropiații comuni, conform cărora copilul primește cadouri de la el.

”Dario nu-l cunoaște, nici eu nu-l cunosc prea bine se pare, a fost o escapadă, nu-l putem numi tata! Pe tatăl lui Dario în cheamă Radu (n.r. cel cu care Alina Radi a avut o relație, altul decât bărbatul cu care l-a conceput pe fiul ei). Nu am nevoie de nicio pensie alimentară, de niciun leu de la el și să nu se mai laude la cunoștințele noastre comune că el întreține copilul, că i-a luat bicicletă, că a vrut să-l ia de sărbători și n-am vrut să i-l dau prin instanță, el nu are cum să-l ia niciodată în viața lui, în primul rând că Dario nu-l cunoaște”, a zis Alina Radi, conform SpyNews.

Mai mult decât atât, Alina Radi mărturisește că Dario are doar un tată, iar acela este Radu, omul cu care ea a avut o relație de pe vremea când copilul era mic.

Radu a fost și va rămâne, chiar dacă ei nu mai formează un cuplu, tatăl micuțului, căci și acum se comportă ca un adevărat părinte. Face sacrificii pentru Dario și îi îndeplinește orice dorință, chiar dacă aste presupune să străbată pământul.

La polul opus, spune Alina Radi, se află celălalt bărbat din viața ei, tatăl biologic al lui Dario, care nu ar putea niciodată să se ridice la nivelul la care ea l-a crescut pe băiat.

Cântăreața mărturisește că din punctul ei de vedere tată este doar cel care te crește, plus că fostul ei nu o să poată vreodată să îl crească pe Dario, să îl cunoască sau să îi ofere ceva, având în vedere că ea a aflat că e îngropat în datorii.

”El se laudă că-l întreține pe Dario, a ajuns la urechile mele, dar și eu am auzit că el nu are bani de credit nici pentru telefon. Dario are un tată, rog pe toată lumea să nu mai specifice niciunde că tatăl lui Dario nu-i plătește pensie alimentară pentru că tatăl lui Dario este Radu. Dario are un tată de la vârsta de un an de zile, Dario are un singur tată, care și în momentul de față a venit din Australia să ne pregătim pentru ziua de naștere, pentru că în fiecare an de ziua lui de naștere e ca un fel de nuntă. Tată e cel care te crește, restul nu se poate numi tată, e donator. Celălalt bărbat care a fost implicat dintr-un accident în viața mea nu se poate numi tată. El nu o să aibă niciodată bani suficienți pentru cât cheltuie Dario într-o lună. El nu și-ar permite să facă față vreodată la nivelul la care e obișnuit Dario. Pentru noi el nu există, e ca și cum a murit”, a mai zis cântăreața.