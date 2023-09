„Tata era mai impulsiv” Tania Budi a vorbit despre copilăria sa. Dezvăluirile neașteptate pe care le-a făcut: „Mi-a cam lipsit”

In articol:

Tania Budi a dat cărțile pe față, astfel că a dezvăluit cu sinceritate lucruri neștiute din copilăria sa. Frumoasa blondină nu s-a reținut deloc și a spus clar modul în care părinții ei și-au pus amprenta asupra persoanei care este astăzi.

Chiar în cadrul unui interviu oferit recent, vedeta a mărturisit toate aceste detalii și a recunoscut ce se întâmplă în viața ei acum!

Ce spune Tania Budi despre copilăria ei și cei care i-au dat viață

Tania Budi este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. La cei 55 de ani, fosta prezentatoare TV atrage toate privirile cu eleganța și frumusețea de care a dat dovadă. Cu toate acestea, blondina recunoaște că a avut mari probleme cu încrederea în sine, însă se declară norocoasă că nu a cunoscut sentimentul de invidie sau frustrare.

Acest lucru mărturisește că este datorat părinților ei, care au educat-o foarte frumos și cu principii bine stabilite.

Singurul lucru care i-a lipsit vedetei a fost încrederea în propria persoană, însă a spus clar că nu a avut frustrări din această cauză și a știut tot timpul că poate realiza orice.

„ Complimentele sunt întotdeauna binevenite, dar mai greu este să le gestionez. După atâția ani de complimente, nu știu încă să le gestionez foarte bine, nu știu ce să răspund, spun că le mulțumesc, mă mai fâstâcesc, un pic mă rușinez, dar îmi place. Am avut un noroc de la Dumnezeu, nu am cunoscut niciodată două sentimente: frustrare și invidie. Sunt două sentimente asemănătoare, dar am crescut cu educație.

Mama mea, un om bun, iubitor de oameni, iar tata era mai impulsiv, dar nu un om rău și am crescut cu o educație mișto. Nu am avut neapărat încredere de sine, asta mi-a cam lipsit, dar nu am avut răutăți, invidii și frustrări. Am știut tot timpul că eu pot orice!”, a mărturisit Tania Budi, pentru playtech.ro.

Tania Budi, despre energia negativă din jur: „Simt pur și simplu”

În cadrul aceluiași interviu, blondina a ținut să mai precizeze un aspect neplăcut din viața ei. Se pare că în anumite situații, vedeta preia foarte multă energie negativă de la oamenii din jur, iar acest lucru o face să simtă stări de rău și că rămâne fără puteri.

Totodată, aceasta a explicat că nu trece foarte des prin asemenea momente, însă o afectează de fiecare dată.

„Suntem toți o energie, suntem făcuți din atomi. Atomul este energie, nu este materie. De multe ori preiau energia negativă. Simt, pur și simplu, că mi-a scăzut vigoarea, energia. Simt că amețesc ușor, mă mișc greu, simt ceva apăsător. Bine că nu mi se întâmpă des!”, a mai spus Tania Budi, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

