Tatăl Adelei Popescu i-a dat un sfat fiicei lui, înainte să nască: ”Opriți-vă la trei”. Cum a reacționat vedeta

Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc cele mai frumoase momente! Cuplul urmează să devină părinți pentru a treia oară, aceștia având deja doi băieței. Adela Popescu a făcut public un sfat pe care l-a primit de la tatăl ei, cu puțin timp înainte să nască. Frumoasa vedeta va avea un băiețel, fiind pe ultima sută de metri cu sarcina.

Așadar, soția lui Radu Vâlcan a vorbit și cu părintele ei despre micuțul ce are să vină pe lume.

Tatăl ei a surprins-o, după ce i-a oferit un sfat important, chiar înainte ca Adela să nască cel de-al treilea băiat. Fosta prezentatoare TV a făcut publică conversația cu tatăl ei, alături de o fotografie în care se află și mama ei și care a adunat peste 24.000 de aprecieri în mediul online.

Părinții Adelei Popescu

Conversația dintre Adela Popescu și tatăl ei, de-a dreptul emoționantă!

„M-a sunat tati de dimineata.

Dar inainte de asta sa va explic putin contextul. In perioada asta tatal meu este la Susani ca inteleg ca are niste chestii de rezolvat cu gospodaria noastra de acolo.:) Asa... sa revin. Ma suna pe la 9:00: -Ai vazut, tata, ce glicemie buna am?

Imi trimisese pe la 6:30 poza cu valoarea.

-Da, e super, dar de ce crezi ca e asa buna?

-Pai de la ciorba de stir, tata. Mi-am facut o oala mare si de trei zile numai de-aia mananc.

-Bravo. Zic. Si acum ce faci? Sper ca stai in casa, ca e cald rau.

-Eee, e toropeala, tata, dar trebuie sa termin cazanu' asta.

-Faci cu cazanu'? Pai din ce fructe?

-Fac niste tuica din vin.

Nu am reactionat la asta, ca efectiv imi parea atat de stranie informatia incat am preferat sa ma fac ca nu am auzit-o.

-Auzi, tata, ca de mult ma tineam sa iti zic.

-Te rog, raspund eu, usor tematoare dupa tonul vocii lui.

-Nu mai faceti, tata, copii! Gata, va ajung trei. Ca va trec tineretile!

Pauza.....

-Si m-am gandit si la nume pentru flacau' asta mic. Ce zici de Ilie? Ilie Valcan.

Nu am apucat sa ii raspund ca l-a strigat un vecin sa ii spuna ca trece o masina cu pepeni pe strada”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu