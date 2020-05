In articol:

Săndel Bălan a vorbit despre perioada de aur a trupei Andre, care domina topurile muzicale autohtone acum două decenii. Înființată în 1998 și desființată trei ani mai târziu, trupa Andre - formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu - a înregistrat atunci un succes uriaș de casă, pe care cele două prietene încearcă să-l repete și astăzi, după reunirea din 2019.

”Nu-mi place sa traiesc din amintiri dar, uneori, imi vine in minte perioada de pionierat a muzicii pop-dance cu trupe care au facut istorie in muzica precum 3 Sud Est, Andre, Valahia, HQ, Genius, etc, perioada care a inceput prin 1997 la Sebes in studioul celebrului Edy Schneider, alias Dj Phantom, genial in orchestratii si productii muzicale de top. Casetele se vindeau ca painea calda la tarabe, in targuri, benzinarii si la intrarea in salile de concert iar casa de discuri Cat Music era lider de piata la vanzari. Artistii aveau concerte non-stop atat in piete publice, in cluburi cat si in gradinile publice din statiunile de pe litoral, salile fiind pline ochi. Melodiile compuse de mine pentru trupa Andre precum „Libera la mare”, „Lasa-ma papa la mare”, „Caravanele”, „Prima iubire”, „O noapte si-o zi”, „Mosule ce tanar esti”, „La intalnire”, erau auzite la radio, la terase, in discoteci iar isteria era mare cand Andreea Balan si Andreea Antonescu apareau in orice loc public. Aveau mii de fani, lumea le iubea, le idolatriza, iar organizatorii de concerte se intreceau sa le distribuie in cat mai multe evenimente, trupa fiind un succes de box-office ce nu s-a mai intalnit niciodata pana atunci. Timpul a demonstrat ca acele mega-hituri compuse de mine, nu au murit si ca, anul trecut, trupa Andre s-a reunit cu mare succes.

Ce a câștigat trupa Andre

Andre a fost un stil de viata in moda, in muzica si in dans reusind sa acapareze intreaga industrie muzicala din anii 2000. Dovada sunt si trofeele si titlurile cu care eu fost rasplatite: Trofeul la Slagare Mamaia 1999 cu melodia „Libera la mare”, Trofeul Otto Bravo in anul 2000 pt cea mai buna trupa pop-dance, titlul de Reginele Muzicii Dance si acordarea in 2001 a 4 discuri de platina si un disc de aur pentru vanzari de casete si CD-uri”, a povestit pentru bravonet.ro Săndel Bălan, impresarul și compozitorul formației.