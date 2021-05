Tatăl Andreei Esca, dezamăgit după ce aceasta a dat la Jurnalism! „Am fost supărat” În ce domeniu își dorea să activeze fiica lui

In articol:

Andreea Esca este una dintre personalitățile din România care nu mai au nevoie de nicio introducere. Este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din țară și se bucură de toată aprecierea telespectatorilor de zeci de ani.

Recent, într-un interviu, tatăl jurnalistei a declarat că nu și-a dorit nicio secundă ca fiica lui să aplice la Facultatea de Jurnalism, ci a trimis-o la cu totul alta, însă Andreea Esca nu a reușit să intre. Iată ce își dorea Dumitru Esca să se facă fiica lui.

Dumitru și Andreea Esca

Ce planuri avea Dumitru Esca cu fiica lui

Bărbatul a trimis-o pe Andreea Esca să dea la Academia de Studii Economice din București, la economi, căci știa că astfel fiica sa avea viitorul asigurat. Nu a reușit să intre și a trebuit rapid să se reorienteze. A dat la Facultatea de Jurnalism și a intrat, însă Dumitru Esca nu a fost foarte convins de alegerea fiicei sale, ba chiar s-a supărat la început. Totuși, s-a dovedit că această provesie i s-a potrivit mănușă, căci acum este cea mai celebră prezentatoare de știri din România.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Citeste si: Andreea Esca rupe tăcerea! Prezentatoarea TV le dă lovitura de grație celor care nu au crezut-o că s-a îmbolnăvit de COVID-19: „Parcă suntem într-un război”

„Ei, Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus!

S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a dezvăluit tatăl Andreei Esca.

Dumitru Esca: „O lăsam în pace. Avea de umblat”

Acesta spune că nu o stresa pe fiica sa să fie acasă la anumite ore, ci încă de dinainte de a avea buletin, Andreea Esca umbla nestingherită alături de prieteni.

Citeste si: Andreea Esca, gafă de zile mari în timpul știrilor! Prezentatoarea tv, cu breteaua de la sutien și sânii pe afară

„Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”, a mai povestit Dumitru Esca.