Tatăl Biancăi Comănici, nerăbdător să devină bunic: "Mi-a zis-o direct". Avem toate detaliile din familia frumoasei brunete | EXCLUSIV

In articol:

Tatăl Biancăi Comănici este nerăbdător să devină bunic. Vedetei i-a fost transmis în mod clar acest lucru, iar WOWbiz.ro are toate detaliile.

În vârstă de 24 de ani, Bianca Comănici și-ar dori și ea copii, iar primul ar vrea să fie clar băiat, tocmai pentru că știe ce înseamnă să crești cu un frate mai mare. Totuși, frumoasa brunetă recunoaște că nu se grăbește, însă este convinsă că tatăl său ar fi un bunic extraordinar.

Tatăl Biancăi Comănici abia așteaptă să fie bunic

Recent, vedeta a postat un Tik-Tok în care le dezvăluia internauților că și-ar dori să facă cât mai repede un copil, tocmai pentru a-l vedea pe tatăl său bunic. Bărbatul își dorește nespus nepoți din partea fiicei sale mijlocii și nici nu s-a rușinat să îi spună direct pretențiile sale.

Citește și: Nicoleta și Sorin de la Casa Iubirii au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă?! Fanii au fost extrem de fericiți: „Casă de piatră”

"Dorința aceasta nu a venit neapărat de la mine, este chiar de la el. Mi-a zis-o direct.

Eu l-aș face, dar nu am bărbat. Clar și eu aș vrea să se întâmple cât mai repede, doar că da, în toamnă eu vreau să încep facultatea în toamnă, dar cum o să vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu așa vrea, el știe cel mai bine. Numai că nu am iubit, când o să am iubit. Deocamdată doar vorbesc cu cineva", ne-a mărturisit Bianca Comănici, în exclusivitate.

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: Reacţia unui mame care a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie: „Îmi urmăriți mie copilul la baie?”- stirileprotv.ro

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Cum ar fi tatăl Biancăi Comănici ca bunic

Vedeta este convinsă că tatăl său va fi un bunic extrem de bun și iubitor, iar veselia nu va lipsi niciodată din viața copiilor ei. Frumoasa brunetă ne-a povestit că acesta i-a zis deja și toate activitățile pe care așteaptă să le facă cu viitorul nepot sau nepoată.

Citește și: Cât de mare a crescut fetița Manuelei Oprișiu, la un an de la naștere! Imaginile adorabile cu micuța au emoționat pe toată lumea: „Toată frumusețea pe tine s-a pus”

"El ar fi un bunic foarte iubitor și amuzant. Mi-a zis că ar vrea să-l ducă la pădure, la țară, să meargă amândoi la vânătoare. El vrea să-l plimbe cu căruța.

Eu i-am spus că nu am timp, că sunt ocupată și mi-a zis clar să-l adus la el că îl crește el. Cred că i-ar da să mănânce orice ar vrea el. L-ar plimba prin tot satul. El ar vrea să se întâmple cât mai repede, cam asta este ideea. Dorința e aprigă!", a mărturisit Bianca, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

Bianca Comănici, mamă de fetița sau băiat?!

Când vine vorba de ceea ce și-ar dori ca mamă, Bianca Comănici a mărturisit că și-ar dori un băiețel pentru început, tocmai fiindcă și ea a crescut alături de un frate mai mare.

"Nu vreau neapărat fată sau băiat, sincer mai mult aș prefera să fie băiat că așa am crescut și eu, având un frate mai mare și e mai bine să fie cineva acolo", ne-a explicat vedeta.

Tatăl Biancăi Comănic pare să fi renunțat chiar și la principii de dragul unui nepot și acum nu mai este de părere că frumoasa brunetă ar trebui să se căsătorească înainte să facă un copil.

"Mama i-a spus: Păi cum adică fata să aducă așa nepotul?! El avea principii înainte să fie căsătoria și apoi copiii. Acum a zis că nu-l mai interesează nimic. Poate să fie cum o fi, numai un nepot să fie și de acolo a venit și dorința mea de a-l face", a mai adăugat Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!