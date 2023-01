Tatăl criminalului din Bran reacționează, după ce s-a spus că a fost complice la dubla crimă. Nu crede că fiul său ar fi fost capabil să-i ucidă pe Nicu și Alexandra: „A fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă, să i se dea tratament”

In articol:

Ies la iveală noi detalii despre dubla crimă din Bran. După ce principalul suspect a fost prins și reținut de polițiști, acum și tatăl acestuia a făcut primele declarații.

Cum a reacționat bărbatul când a auzit că rudele victimelor îl consideră complice?

Tatăl criminalului din Bran face primele declarații despre masacrul care a îngrozit o țară întreagă: "Nu era agresiv băiatul meu, a fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă"

Alexandra și Nicu, doi soți din Bran, au fost găsiți fără suflare luni dimineață, în propria locuință. Rudele au fost cele care au făcut descoperirea macabră, la scurt timp după ce colegii pompierului au văzut că acesta lipsește de la locul de muncă. Ulterior a apărut și primul suspect: un văr al bărbatului, cu care victimele ar fi avut mai multe conflicte pe seama unei porțiuni de pământ.

Individul a fost prins și reținut de polițiști, care l-au găsit ascuns în podul casei, cu un cuțit în mână. Mama lui Nicu susține, însă, că și tatăl criminalului ar putea fi complice.

Șocat de aceste declarații, tatăl inculpatului a răbufnit: "Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Mama lui Nicu e o ticăloasă mare dacă spune că eu știam. E și fina mea și cumnată, dar e o ticăloasă de femeie dacă a spus că eu sunt complice. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu, ca aici să încremenesc dacă eu am știut de treaba asta.", a declarat tatăl principalului suspect în cazul dublei crime din Bran, potrivit romaniatv.net.

Mai mult, bărbatul susține că fiul lui nu ar fi fost capabil să îi ucidă pe Alexandra și pe Nicu: "Ne-au făcut aici un șanț, ne-au rupt instalația de apă. N-am avut probleme, eu nu știu ce s-a putut întâmpla. Ce depresie să aibă băiatul meu? A fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă și că nu poate să i se dea tratament. Nu era agresiv băiatul meu, că eu am lucrat cu el și am stat cu el aici.(...) Eu habar n-am avut de el. Am crezut că e la serviciu.", a mai spus tatăl inculpatului, pentru sursa citată.

