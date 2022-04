Tatăl Deliei a mers la părintele Gherasim și a trăit un șoc. Ce a prezis despre fiica lui? „M-am blocat”

In articol:

Tatăl Deliei, Ion Matahe, a decis ca, în urmă cu 15 ani, să plece de acasă și să își dedice viața lui Dumnezeu.

A ajuns la Muntele Athos la o mănăstire, acolo unde a ales să se călugărească. Întâmplarea care l-a îndemnat să facă acest pas important pentru întreaga sa familie a avut loc în anul 2004, atunci când s-a întâlnit cu un preot pe nume Gherasim. Această întâlnire avea să-i schimbe viața pentru totdeauna, pentru că Ion Matache a decis să plece de lângă familia lui și să urmeze cale Domnului.

Ion Matache a mărturisit acum ceva timp că a fost de-a dreptul șocat în momentul în care a intrat în biserică pentru prima dată, iar preotul Gherasim i-a rostit numele și, ulterior, pe cele ale fiicelor și soției sale.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat «Tatăl Nostru». Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat” –

povestea tatăl Deliei, conform Libertatea.

Între timp, însă, Ion Matache s-a îmbolnăvit destul de rău, motiv pentru care, în anul 2018, s-a întors acasă de Paște, pentru a sărăbători această mare sărbătoare altături de fiice sale și de fosta soție.

„Fostul meu sot nu se simte bine, a venit acasa de ceva vreme, a fost si pe la medici, pentru analize, acum se afla sub tratament. Nu stiu cand va pleca din nou, pana atunci isi face rugaciunile acasa”, a declarat mama Deliei, conform Click.

„Suntem legați de mâini și de picioare, ce-o vrea Dumnezeu. E boală autoimună. Si e greu când te uiți la om și nu știi cum să îl ajuți. Boala asta nu este deloc ușoară. Are dureri”, spunea în urmă cu doi ani mama Deliei, conform Antena Stars.

Ce relație are Delia cu tatăl ei

Delia Matache nu a fost foarte apropiată de părinții ei în copilărie, spunând că relația dintre ei a fost mai mult rece. Cu trecerea timpului și odată ce a devenit o femeie de succes, Delia a reușit să dezvolte o relație mai bună cu cei care i-au dat viață, mărturisind că părinții ei sunt mândri de ea.

Artista a mai declarat că tatăl ei și-ar fi dorit ca ea să îmbrățișeze mai mult credința și să fie mai apropiată de Dumnezeu.

„Eram apropiaţi, dar nu era genul de apropiere pe care o ai azi. De exemplu, acum cu mama şi cu tata am altă apropiere, sunt alţi oameni. Atunci nu aş spune că erau la fel. Acum, da, sunt mai umani, mai calzi. Normal că se schimbă tipul de relaţionare în momentul în care tu eşti super stabilizat şi eşti bine, normal că se simt mândri.

Bine, tatălui meu, care e foarte credincios, i-ar plăcea să fiu şi eu credincioasă, deci pe partea asta cred că e nemulţumit. Dar da, avem o relaţie bună, îi ajut, cum să nu fie mulţumiţi?!”, a spus Delia, cu cev aatimp în urmă, conform adevarul.ro.

Ion Matache și-ar dori ca fiica lui să se îndrepte către Dumnezeu

Ion Matache a devenit călugăr după ce a avut o întâlnire revelatorie cu un preot din Piatra Neamț pe când avea 40 de ani. Din acel moment, viața lui s-a chimbat în mod radical, plecând la Muntele Athos. La un moment dat, tatăl Deliei a declarat că și-ar dori ca fiica lui să se îndrepte către Dumnezeu, cu toate că șie că lumea în care se învârte pune preț pe cu totul alte lucruri.

„Mi-ar plăcea să se îndrepte şi să se apropie de Dumnezeu. Pentru un om care trăieşte în showbiz e mai greu, aşa, dintr-o dată. Delia crede în Dumnezeu, dar nu are timp de biserică. Când era în clasa întâi se ducea la Patriarhie şi pupa toate icoanele. Apoi a zburat puiul, face şi ea ce vede în lume”, a povestit tatăl artistei.

Ce relație are Delia cu biserica?

Delia a declarat că nici ea și nici Răzvan nu are sunt persoane credincioase, pentru că nu prea crede în ceea ce tatăl ei „promovează” de aproape două decenii.

„Noi nu suntem credincioşi, nici eu, nici Răzvan. Mi-ar plăcea să fiu, să vorbesc cu Dumnezeu când am probleme. Noi nu prea credem. Tata este aşa, el a fost la Muntele Athos, acum este aici în ţară. S-a întors. Nu semăn cu el”, a mărturisit Delia Matache.

Ce spune Gina Matache despre plecarea fostului ei soț la muntele Athos?

Gina Matache a rămas femeie sigură după ce fostul ei soț a decis să plece la Muntele Athos. Mama Deliei a mărturisit că niciun membru al familiei nu l-a judecat pe Ion Matache și că decizia de a trăi în post și rugăciune i-a fost respectată de toți cei dragi.

„Bărbatul a părăsit căminul conjugal și a decis să trăiască în post și rugăciune, la Muntele Athos. Niciun membru al familiei nu l-a judecat vreodată pentru alegerea făcută”, a spus Gina Matache, conform Unica.

Ulterior, Gina Matache și-a refăcut viața în anul 2006 alături de Jan Mocanu, de meserie acordeonist. După un deceniu, cei doi au decis să pună stop relației din cauza infidelității bărbatului, care, ulterior, s-a recăsătorit după un an de la despărțirea de mama Deliei.

„Nu mai mergeau treburile între noi, dar am stat că aveam părul alb în cap. Nu avem avere, nu avem case, ce să împărţim: praful după tobă! Ne-am spus «La revedere şi pa». Fiecare cu neamul lui, eu cu ale mele, el cu ale lui”, a dezvăluit Gina Matache în urmă cu ceva timp.