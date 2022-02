Tatăl lui Carmen de la Sălciua a făcut pușcărie. Motivul pentru care bărbatul a fost închis în spatele gratiilor: "Justiția s-a autosesizat"

In articol:

Carmen de la Sălciua a trecut prin momente cumplite în copilărie, ce i-au rămas puternic întipărite în suflet.

După un divorț neașteptat al părinților, în urma căruia a fost nevoită să ia o decizie grea, o altă veste avea să o cutremure: tatăl cântăreței fusese închis după gratii, din cauză că nu plătise pensia alimentară.

Carmen de la Sălciua: "A fost greu în momentul în care am ajuns în sala de judecată. Am decis să rămân cu mama"

Carmen de la Sălciua a recunoscut că decizia părinților ei de a pune capăt mariajului a afectat-o extrem de mult, mai ales că la acea vreme nu putea să accepte faptul că cei doi vor merge pe drumuri diferite. Cel mai greu moment din viața artistei a fost, însă, acela în care a trebuit să decidă cu cine va rămâne după divorț: "Copilăria mea a fost una foarte simplă. Foarte mult contează susținerea părinților, însă pe mine, din punctul asta de vedere, viața m-a cam lăsat singură. Orice copil care trece prin divorțul părinților, pe viitor are doar două soluții: ori să devină un total opus, ori să meargă pe un drum alunecos și greșit, care duce la ruinare psihică.

Eu am ales un drum total opus. Pentru mine a fost greu în momentul în care am ajuns în sala de judecată. Eram în clasa a noua. M-au întrebat cu cine vreau să rămân. În momentul ăla aveam impresia că în mine se băteau două părți. Practic, ca și copil, nu există traumă mai mare decât să-ți iubești amândoi părinții și să vezi că nu se mai poate face nimic. Ăsta a fost primul hop în viața mea. Am ales să rămân cu mama, pentru că o vedeam mult mai responsabilă să ne crească pe noi și să ne educe.", a povestit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru "Teo Show".

Carmen și-a revăzut tatăl după cinci ani de la divorț, în spatele gratiilor

Divorțul părinților a făcut ca relația lui Carmen de la Sălciua cu tatăl ei să aibă de suferit. Odată mutat la Timișoara, bărbatul a rupt orice legătură cu copiii săi. Abia după cinci ani, atunci când a fost închis după gratii din cauză că nu le-a plătit pensia alimentară, acesta a putut să-și vadă fiicele, venite să îl viziteze: "Nu am mai discutat cu el cinci ani de zile. S-a terminat divorțul, el a plecat la Timișoara. M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo cinci ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat.

M-am dus cu sora mea și am stat acolo. L-am văzut printr-o sticlă, mi-a vorbit. Cred că atunci și-a dat seama, de fapt, de binecuvântarea de a avea doi copii. S-a simțit...Îți dai seama, când te caută un om atunci când îți e cel mai greu, omul ăla îți rămâne în suflet, oricine ar fi. De atunci situația dintre noi s-a schimbat total. Vorbim și astăzi. E adevărat că nu ne vizităm prea des, dar de câte ori pot, sunt alături de el.", a mai spus Carmen de la Sălciua, în cadrul emisiunii amintite.