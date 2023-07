Tatăl lui George Burcea a decis să spună tot adevărul, după ce actorul și Viviana Sposub au pus punct relației. Motivul pentru care bărbatul și fiul lui au ajuns să-și vorbească doar de sărbători: „Nu vreau să mă cert și mai tare cu ai mei”

In articol:

George Burcea, în vârstă de 35 de ani, este în prezent un actor de succes și a avut parte chiar și de o experiență în America, acolo unde a filmat pentru un serial celebru.

Actorul se împarte cu brio între viața profesională și cea de părinte, petrecându-și vara alături de cele două fetițe ale lui. Totuși, în viața sentimentală nu stă la fel de bine, căci recent s-a despărțit de Viviana Sposub, cu care a format un cuplu timp de trei ani. Viața personală a lui George Burcea nu este deloc una liniștită. După separarea de fosta iubită, tatăl lui a vorbit în mod public despre legătura pe care o are cu actorul și a dezvăluit câteva detalii neștiute despre relația tată-fiu.

George Burcea și tatăl lui nu au o relație apropiată

Ion Burcea, tatăl lui George, are 61 de ani și a mărturisit că el și actorul nu păstrează legătura, ci vorbesc foarte rar, de sărbători.

Bărbatul a dezvăluit că nu a mai vorbit de mult timp cu copiii lui și nici nu și-a mai văzut nepoțelele de multă vreme. Mai mult, Ion Burcea a dezvăluit că George nu i-a povestit nimic despre succesul pe care îl are în carieră, iar tatăl lui a aflat din presă că acesta a fost plecat în America.

„Îmi trăiesc bătrânețile singur, doar cu soția mea. Nu mi-am mai văzut nepoțelele de ceva vreme, de ani buni, dar nici cu copiii nu am mai vorbit demult. De Paști și de Crăciun, cum se spune, dar nu reproșez nimănui, nimic. Nici mie nu am ce să-mi reproșez. Știu că George e mare vedetă în America, dar pe-astea le-am aflat din presă, de la ce s-a scris pe ici, pe colo!”,

a declarat Ion Burcea, tatăl lui George Burcea , pentru Cancan.ro

De asemenea, Ion Burcea a mai povestit că situația actuală din familia lui nu este una care să îi placă, însă nu vrea ca el și copiii lui să își facă alte reproșuri sau să ajungă să se certe.

Bărbatul a preferat să păstreze discreția și să nu povestească prea multe lucruri care ar putea să creeze situații tensionate în familia lui.

„Chestiunea asta nu pică bine nimănui, dar nu vreau să mă cert și mai tare cu ai mei. Așa că nu vreau să creadă cineva că reproșez cuiva, ceva anume. Nici pomeneală!”, a mai spus Ion Burcea

Tatăl lui George Burcea se confruntă cu probleme de sănătate

Deși a fost reținut în privința fiului său, George, Ion Burcea nu s-a abținut să povestească despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Tatăl lui George Burcea trece printr-o perioadă extrem de grea, mărturisind că medicii i-au pus mai multe diagnostice grave, existând chiar și trista posibilitate de a-i amputa picioarele.

„Am 15 sau 16 diagnostice medicale care indică că am ceva probleme de sănătate. Nu am să vi le spun pe toate, fiindcă nu are niciun rost. Mă confrunt și cu cardiopatie ischemică și cu hipertensiune arterială, dar ceea ce-mi dă cel mai tare de furcă este amenințarea de a-mi pierde unul sau poate chiar ambele picioare”, a mai spus tatăl lui George Burcea.

