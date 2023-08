„Tatăl lui Nor nu mă ajută” Nicoleta Dragne organizează singură botezul fiului ei cel mic! Fosta ispită a dezvăluit de ce nu este ajutată de iubitul ei: „Eu decid”

In articol:

Nicoleta Dragne este o mămică împlinită. Fosta ispită are doi copii, pe Vladimir, în vârstă de 3 ani, pe care îl are dintr-o relație anterioară cu Bruno Vlad și pe micul Nor, din actuala ei relație.

În curând, Nicoleta își va boteza bebelușul și este în toi cu pregătirile. Totuși, vedeta a dezvăluit că tatăl copilului nu se implică mai deloc în organizarea botezului, ea fiind cea care ia toate deciziile.

De ce organizează Nicoleta Dragne singură botezul fiului ei

Fosta ispită se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botez. Nicoleta Dragne și-a ales deja ținutele și s-a gândit cum îi va îmbrăca pe cei doi băieți ai săi la evenimentul important. Povestind despre organizarea petrecerii, Nicoleta a dezvăluit că actualul ei iubit nu o ajută cu pregătirile. Aceasta a mărturisit că ea este cea care ia deciziile în privința acestui eveniment, pentru că tatăl copilului are mare încredere în deciziile pe care aceasta le ia.

„Voi avea trei rochii pe care le voi face în atelierul meu. Voi purta o ținută la biserică, una la petrecere și spre dimineață o să mă schimb. La biserică și prima rochie de la petrecere vor fi lungi, apoi voi purta o rochiță scurtă. Pentru cel mic nașa se va ocupa de ținuta lui. În ceea ce-l privește pe Vladimir, o să îi fac eu ținuta în atelier. Nu m-am gândit să le fac ținute la fel pentru că Vladi, fiind mai mare, pot să îl îmbrac altfel față de bebe. Nașii sunt aceeași ca cei ai lui Vladimir. Tatăl lui Nor nu mă ajută pentru că nu am nevoie. Eu m-am ocupat și de botezul lui Vladimir, eu mă cup și de botezul lui bebe. Bărbații doar spun că este bine cum vrem noi. Așa că mai bine le fac eu pe toate cum știu eu. Mă consult cu el, dar eu decid, pentru că el e de acord cu mine. Are încredere în mine”, a declarat Nicoleta Dragne pentru Fanatik.ro.

Nicoleta Dragne se ocupă singură de organizarea botezului fiului ei [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Dragne va petrecere alături de fostul iubit, dar și de actualul

După ce s-a despărțit de Bruno Vlad, Nicoleta a păstrat legătura cu bărbatul pentru a lua decizii în privința creșterii fiului lor, Vladimir. La petrecerea de botez a micului Nor, fosta ispită a decis să îi ia și moțul fiului ei cel mare, așa că la eveniment va participa și tatăl acestuia. Prin urmare, Nicoleta Dragne va petrece alături de fostul ei iubit, dar și de actualul, însă a declarat că este foarte relaxată în această privință, căci niciunul dintre ei nu va întrece limita.

„Va veni și tatăl lui Vladimir, va fi și tatăl lui Nor. Și actualul și fostul vor fi, dar nu este nicio problemă. Noi suntem relaxați în privința asta. Nu încurcăm borcanele”, a mai spus vedeta.