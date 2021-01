Tatăl lui Oase de la Asia Express a murit! Cum s-a întâmplat tragedia

Tatăl lui Oase a fost înmormântat chiar în ziua de Bobotează.

Celebru Oase trece prin momente grele, tatăl său, în vârstă de 63 de ani a murit, după ce a fost răpus de coronavirus. Trupul neînsuflețit a fost îngropat ieri, în ziua de Bobotează. De-a lungul timpului, tatăl său se confrunta cu probleme la plămâni. În ciuda eforturilor medicilor, plămânii săi au cedat, iar bărbatul a murit pe patul de spital.

După participarea la Asia Express, viața lui Oase s-a schimbat radical. Oase a susținut că pentru el, sezonul 2 al reality show-uluiAsia Express a fost poarta către celebritate. Pe tot parcursul emisiunii, Oase i-a cucerit pe telespectatori. În prezent, acesta se află printre cele mai îndrăgite vedete din România. Cu sprijinul familiei, Oase a reușit să își deschidă barul la care visa de multă vreme, potrivit playtech.ro

„Ai o mică panică la început, e normal să te gândeşti de şase ori, dar am avut oameni lângă mine care m-au susţinut, am avut foarte mulţi prieteni care m-au ajutat, la propriu. De exemplu, barmanul a plecat de la un alt bar ca să vină la noi şi noi am păstrat legătura cu acel bar, ne-au ajutat. Am creat o comunitate de oameni mişto şi nu ne-a fost ruşine să cerem ajutor. Părinţii mei, când le-am zis ce vreau să fac, au sărit de pe scaun şi au zis „hai!’. M-au ajutat enorm, tata cred că mai are puţin şi mă şi bate la cât l-am stresat”, a povestit Oase.

După terminarea show-ului Asia Espress, Oase s-a certat cu cel mai bun prieten al său, CRBL

Reamintim că după terminarea show-ului Asia Espress, o schimbare radicală a survenit în viața lui Oase. Mai exact, Oase s-a certat cu cel mai bun prieten al său, CRBL, acesta din urmă acuzându-l de trădare. CRBL însă s-a mutat din România de ceva timp, iar acum trăiește în Spania.