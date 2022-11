Tatăl lui Theo Rose, prima reacție după ce s-a aflat că fiica sa este însărcinată: „Pe noi ne-a anunțat încă de la începutul lunii”

In articol:

Aseară, în showbiz a apărut informația că Theo Rose ar fi însărcinată. Iată că acum și tatăl vedetei confirmă acest lucru.

Ioan Diaconu, tatăl îndrăgitei artiste are 62 de ani și spune că abia așteaptă să fie bunic. Mai mult decât atât, acesta a mărturisit că știa de sarcina fiicei sale de ceva timp.

Tatăl lui Theo Rose confirmă faptul că vedeta urmează să devină mamă. [Sursa foto: Captură foto]

Tatăl lui Theo Rose, prima reacție după ce s-a aflat că fiica sa urmează să devină mamă

Theo și tatăl ei au o relație foarte bună și sunt apropiați. Astfel, nici nu este de mirare că părintele vedetei știa de câteva săptămâni de faptul că artista urmează să îl facă bunic, fapt cel îl bucură peste măsură.

„Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați. Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. Noi, aici, la țară, suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste. Theo, draga de ea, a știut asta, și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut! Pe Theo am crescut eu, o bună bucată de vreme. Mai exact, de pe când avea vreo două luni, timp de un an. În prima perioadă a vieții ei mi-am luat concediu de paternitate, special ca să am grijă de ea. Așa că pot spune că avem o relație fiică-tată mai aparte. Iar acum că voi fi și bunic, lucrurile nu pot fi decât îmbucurătoare, așa cum de altfel trebuie să fie lucrurile în viață”, a spus Ioan Diaconu, pentru Playtech.ro.

Totuși, tatăl îndrăgite artiste a precizat că până în acest moment nu se cunoaște sexul copilului, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

Tatăl lui Theo Rose, impresionat de Anghel Damian: „Cred că vor bate în curând și clopotele de nuntă!”

Chiar dacă artista și Anghel Damian formează un cuplu de doar câteva luni, aceasta l-a prezentat deja pe regizor familiei sale. Ioan Diaconu l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale și pare foarte încântat cu alegerea pe care a făcut-o aceasta.

Mai mult decât atât, tatăl cântăreței a mărturisit că este foarte probabil ca în viitorul apropiat cuplul de artiști să meargă și la altar. Totuși, Theo nu ar avea încă planificat nimic legat de fericitul eveniment.

„A venit la noi împreună cu prietenul ei. Ne-a făcut o impresie foarte bună, de ce să nu recunosc! Însă, nu mă întrebați când vor face nunta, căci despre fericitul eveniment nu ne-au spus încă nimic. Cred că vor bate în curând și clopotele de nuntă! Îmi doresc asta!”, a mai adăugat Ioan Diaconu.