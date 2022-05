”Tatăl meu a fost supărat pe mine”. Mirela Vaida a ales drumul celebrității împotriva voinței părinților: ”Am vrut libertate”. Ce-și doreau ei să facă prezentatoarea

In articol:

Mirela Vaida, ajunsă acum la vârsta de 40 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi.

Pe lângă emisiunea TV pe care o moderează cinci zile din șapte, Vaida este și cântăreață, actriță și mai nou are și propriul podcast.

Totodată, vedeta nu este preocupată doar de partea profesională a vieții, căci și pe plan personal lucrurile sunt la fel de complicate: este soție și mamă cu normă întreagă pentru trei copii de vârste apropiate.

Părinții Mirelei Vaida nu au fost de acord cu deciziile profesionale ale vedetei

Căsătorită din anul 2009, acum prezentatoarea a ajuns să ducă viața la care a visat mereu și să își permită absolut orice, atingând un înalt prag al celebrității, care a venit la pachet cu multe beneficii și un profit pe măsură.

Însă, privind în urmă, atunci când vorbește de cea mai emoționantă amintire legată de familie, gândul Mirelei Vaida zboară la părinții ei și la clipa când a părăsit casa părintească.

La vremea aceea, prezentatoarea avea puțin peste 20 de ani, însă o împingea de la spate o dorință mare spre a-și găsi drumul, spre a îmbrățișa libertatea.

Astfel, împotriva voinței părinților, mai ales a tatălui său, Mirela Vaida a decis să se mute la București, visând la viața pe care a reușit să o aibă astăzi: celebritate, familie și un statut social bun.

”Eu am plecat de acasă la 21-22 de ani, cumva împotriva părinților mei, mai ales a tatălui meu, care a fost destul de supărat pe mine, a acceptat foarte greu plecarea mea. Sigur, eu sunt și sora mai mare, mai am un frate mai mic cu doi ani și jumătate, și cumva eram deschizătoarea de drumuri”, a spus Mirela Vaida, în cadrul unui interviu.

Contrar visurilor sale, tatăl său avea alt plan pentru ea. Fiind o elevă eminentă, cu multe premii câștigate, familia a crezut și a sperat până în ultima clipă că Mirela Vaida va face o carieră la Iași.

Tatăl își dorea ca cei doi copii pe care îi are să îi rămână aproape și să-și facă o carieră alături de familie, însă, în cele din urmă, fiecare a ales să își trăiască viața după propriile dorințe. Iar dacă e să ne luăm după ce are acum celebra artistă, am putea spune că a făcut alegerea potrivită.

”Eu am fost o elevă eminentă și tatăl meu se mândrea cu mine, am fost olimpică pe județ, am fost și olimpică națională cu niște premii speciale la română, ceea ce trebuie să fac în fiecare zi. Tatăl meu nu ar fi vrut să plec de acasă, a vrut să rămân acolo, la Iași, și să-mi fac acolo un viitor, dar eu am vrut pentru mine mai mult, am simțit că vreau să plec de acasă, să am libertate”, a mai adăugat prezentatoarea TV.