„Tatăl meu se lăuda că a avut o relație cu mine, că ne-am iubit” Oana Lis a primit o scrisoare halucinantă de la părintele ei, după ani de abuzuri. A vorbit în detaliu despre asta, la TV

In articol:

Oana Lis este o prezență cunoscută în lumea mondenă. De-a lungul anilor a reușit să-și creeze o carieră în televiziune, fiind apreciată pentru carisma și sinceritatea de care a dat întotdeauna dovadă. Însă lucrurile nu au stat întotdeauna roz în viața sa.

Oana Lis, copilărie de coșmar

Din nefericire, copilăria vedetei a fost marcată de abuzurile tatălui său, tocmai din această cauză soția fostului edil al Capitalei s-a luptat cu despresia și anxietatea.

Vedeta a mărturisit că a avut o copilărie nefericită din cauza tatălui său, însă pe atunci nu știa că este victima unui abuz, ci din contră, consideră că așa este normal să se întâmple. Mai mult decât atât, Oana Lis spune că propriul tată a ținut-o sub teroare și uneori nu îi oferea nici măcar hrană.

„Mi se părea că ceea ce trăiesc este normal, pentru că un copil nu știe care e normalitatea. Ce trăiește el acasă, așa crede că este normal, plus că mi se și spunea că ăsta este normalul. Tatăl meu avea tot felul de vorbe de genul: Eu te-am făcut, eu te omor! Dacă era supărat pe noi nu ne dădea să mâncăm, tot felul de comportamente pe care eu le-am luat ca fiind normale.”, a declarat Oana Lis în cadrul unei emisiuni TV.

Totodată, vedeta spune că tatăl său nu i-a cerut niciodată iertare pentru abuzurile din copilărie, deși a sperat în tot acest timp că va realiza cât de mult și-au pus amprenta asupra vieții sale. Punctul culminant a fost atunci când acesta i-a trimis o scrisoare, însă Oana Lis nu a avut puterea să o citească, dar a rugat-o pe mătușa sa să facă acest lucru.

Însă, în loc de păreri de rău, a primit doar injurii, ceea ce a făcut-o încă o dată să realizeze că acesta nu s-a schimbat deloc.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Eu, femeie adultă, am sperat că el va realiza cât de mult mi-a greșit și că îmi va cere iertare, dar niciodată cine te-a rănit nu o să te facă și bine. Mi-a luat mulți ani să înțeleg lucrul ăsta. Am ajuns momentul în care mi-a scris o scrisoare de 10 pagini, pe care nu am citit-o și mă mândresc cu chestia asta, pentru că știam discursul lui și doar m-ar fi înveninat mai mult. Am rugat-o pe mătușa mea să citească scrisoarea și am întrebat-o dacă scrie pe acolo cumva iartă-mă și a zis că erau foarte multe injurii. Atunci mi-am dat seama că niciodată agresorul nu va înțelege cât de mult a greșit.”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

Citește și: Apropiații au dat-o de gol pe Oana Lis! Ce a făcut soția lui Viorel Lis în perioada în care fostul edil a fost internat în spital?: „Zilnic”

Citește și: Ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața Oanei Lis?! Și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre asta abia acum: „Trântit de uși, urlete, si în public, spart mese, aruncat haine”

Chiar tatăl său a vorbit despre abuzuri, în urmă cu câțiva ani

Șocant este faptul că tatăl său a vorbit fără perdea despre abuzurile din copilărie și a susținut că cei doi au avut „o relație”. Oana Lis nu a putut niciodată să își ia inima în dinți și să recunoască aceste evenimente tragice din copilăria sa. Tocmai de aceea, a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că, de cele mai multe ori, victimele nu vorbesc despre astfel de abuzuri.

Citeste si: Cum a apărut tatăl Ginei Pistol la nunta propriei fiice. Prezentatoarea TV a fost copleșită de emoții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția Mariei Guardiola, fiica lui Pepe Guardiola în momentul când l-a văzut pe Julian Alvarez. Imaginile cu modelul au devenit virale- radioimpuls.ro

„El știa foarte clar ce s-a întâmplat între noi. În primul rând și el a vorbit. Eu niciodată nu am avut puterea să recunosc și să scot cuvintele astea pe gură asupra a ceea ce s-a întâmplat. Eram la o emisiune și în direct a intrat iubita tatălui meu, care a spus că tatăl meu se lăuda că a avut o relație cu mine, că ne-am iubit. Așa s-a aflat, eu nu am avut puterea, îți spun sincer. Multe victime nu declară. Oameni buni, nu mai condamnați victimele, pentru că de aia nu apucă să spună lucrurile astea, să se ducă la poliție. Sunt foarte multe victime și copii abuzați în România.

Tot el a vorbit despre lucrul ăsta și așa s-a aflat și într-un fel îi mulțumesc universului că s-a aflat, pentru că am putut să scot trauma asta. Nu aș fi putut să vorbesc niciodată. Nu am vorbit cu nimeni și ajunsesem în punctul în care consideram că am închis trecutul, că trebuie să merg mai departe”, a mai spus soția fostului edil al Capitalei pentru sursa menționată anterior.

Citește și: „Am și eu nevoie de bani” Oana Lis din ce în ce mai activă pe TikTok! Reacția neașteptată a lui Viorel Lis, după ce a văzut ce face soția lui pe platforma de socializare