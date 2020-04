Giuliano Stroe, supranumit ”Micul Hercule”, locuiește în comuna Icoana (județul Olt), alături de familia sa. Puștiul de 14 ani intrat în Guiness Book pentru exercițiile sale fizice formidabile a trăit o mare surpriză miercuri dimineața, când a observat că afară ninsese! Tatăl lui Giuliano, Iulian, a postat o fotografie de la fața locului și a comentat întâmplarea:

”Nu pot sa cred! A nins! Imi aduc aminte, când eram copil si aveam 6-7 ani, în ziua de Paște era zapada, culegeam zambilele din zapada. Mamaie avea foarte multe zambile in fata casei, de toate culorile, galbene ,frezii albe, roșii și albastre. Afara arata ca acuma .... cu 40 de ani in urma! Sa va asteptati la iarna viitoare ,va ninge ca in povesti!”, a scris părintele lui Giuliano Stroe.