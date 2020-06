In articol:

Tatăl Monicăi Gabor a fost executat silit, în urmă cu aproape doi ani. Emil Gabor, care locuiește singur într-o garsonieră din Bacău, a figurat ca debitor într-un dosar de încuviințare executare silită, înregistrat la Judecătoria Bacău pe 19 iulie 2018. “Încuviinţează executarea silită, la cererea creditorului S.C. RALFI IFN SA a obligaţiilor cuprinse în titlul executoriu reprezentat de CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE împotriva debitorului GABOR EMIL, executare începută pentru suma de 40195,44 lei reprezentând credit restant, dobânzi aferente acestuia, comisioane și penalități de întârziere calculate până la data scadentei anticipate. Fără cale de atac”, a fost verdictul judecătorilor, din 24 iulie 2018. (vezi cum a petrecut Ramona Gabor în Dubai)

Suma datorată de Emil Gabor era, așadar, de aproximativ 8.700 de euro. Problemele nu s-au încheiat aici pentru tatăl Monicăi. La sfârșitul lui 2019, a fost internat în spital, cu grave probleme de sănătate. „Am fost internat la Boli Interne şi mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine şi de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Şi, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur. A venit Alina (fata cea mare, sora Monicăi şi a Ramonei Gabor -n.r.,) pe la mine, ea e în Săuceşti, a fost şi sora mea pe la mine. Că eu n-am putut pleca de acasă chiar nicăieri pentru că am avut necazuri. Nu puteam să stau în picioare, nu aveam putere. Am fost internat, în decembrie, 2 săptămâni… adică 15 zile. Mi-au dat vreo 9 diagnostice. Dar n-am hârtia de externare, nu e la mine, e la fată, la Alina.”, a declarat Emil Gabor pentru Ciao.

Tatăl Monicăi Gabor a fost executat silit: "Aş fi vrut şi eu să fie lângă mine"

“Monica nu poate veni. Mi-a zis că nu poate să ajungă că nu sunt gata nu ştiu ce acte, sunt nişte legi acolo la americani. Am vorbit cu ea chiar a doua zi cum a auzit că sunt internat în spital. Mi-a dat telefon şi înainte de Revelion. La noi Revelionul este noaptea la 12.00, la ei, a doua zi, la 14.00. (…) Ramona… cu ea n-am putut să vorbesc. Când e la chinezi, când e la indieni, are contracte multe şi umblă mult, prin toată lumea asta. Mi-e dor. Uite că… am crescut 3 copiii şi… e greu, sunt peste mari şi ţări. Aş fi vrut şi eu să fie lângă mine. Că, uite, ajungi la bătrâneţe şi rămâi singur.”, a mai declarat Emil Gabor.

Ieșit din spital, Emil Gabor a mai primit o veste proastă. Pe 8 aprilie 2020, el a fost dat în judecată de o instituție specializată în recuperarea datoriilor, procesul având legătură, probabil, cu cel de executare silită din 2018. Nu a fost stabilit, încă, primul termen al procesului de la Judecătoria Bacău, pentru că a fost înregistrat în starea de urgență. Wowbiz.ro a dezvăluit că, rămas singur în Bacăul natal după ce fosta soţie, Veronica Bulai, a murit, iar cele trei fete - Alina, Ramona şi Monica - au plecat în străinătate, Emil Gabor își trăieşte bătrâneţea alături de prietenii săi de pahar. La un moment dat, Emil Gabor a încasat o bătaie cruntă după ce ar fi fost prins la furat de porumb într-un sat de lângă Bacău.