Tatăl studentei la medicină, dezvăluiri despre crima din Iași! Ce a văzut pe trupul neînsuflețit al fiicei sale: „Au spus că nu a fost arsă, dar era pe mâini și pe picioare”

In articol:

În urmă cu câteva zile, mai exact pe 11 decembrie 2021 oamenii legii au făcut o descoperire macabră, într-o vilă din municipiul Iași.

Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei, Jiynah Youssef, au fost uciși cu sălbăticie, dar nu înainte să se lupte, cu mâinile goale, pentru viața lor. Au încercat în zadar să se salveze. Anchetatorii încearcă acum să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte și care a fost motivul ucigașului. Au fost luate în considerare mai multe ipoteze: un conflict spontan sau o posibilă răzbunare.

Un lucru este cert, familia tinerei este profund îndurerată și cere să se facă dreptate, iar cel care se face vinovat de acasă crimă îngrozitoare să plătească cu libertatea toată viața.

Costel Burlacu vrea ca făptașul să plătească cu vârf și îndesat: „ Aș vrea doar să-l văd în fața mea. Ar merita multe”

Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei, Jiynah Youssef, erau ambii studenți la UMF Iaşi și locuiau de doar câteva săptămâni într-o vilă închiriată. Moartea lor a fost una neașteptată și tragică. Pe trupurile lor neînsuflețite oamenii legii descoperit zeci de lovituri de cuțit.

Tatăl fetei spune că se vedea că ambii au luptat ca să se salveze, iar fiica lui, deși se spune că nu ar fi fost arsă, prezenta urme pe mâini și pe picioare. Acesta este convins că făptașul va fi prins și că va primi exact ceea ce merită pentru ce i-a făcut fetei sale și iubitului acesteia.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

„Nu știu, nici nu am cuvinte... Aș vrea doar să-l văd în fața mea (n.r. pe suspect). Atunci aș lua o decizie. Ar merita multe, dar în primul rând să fie prins, să fie prinși, că sigur nu este unul singur... Nu îl cunoșteam pe băiat, nu l-am văzut niciodată. Nu am apucat. Erau de un an și ceva... Ioana era foarte fericită. Am stat de vorbă cu ea și marți. Urma de Crăciun să fim împreună. Ea nu trebuia să plece în Belgia. Urmau în ianuarie să plece in Belgia dar nu a mai apucat.

Citeste si: Marocanul suspectat pentru dublul asasinat de la Iași a fost prins la Roma. Ahmed Sami El Bourkadi era însoțit de iubita lui

Își dorea multe de la viață. Își dorea fericirea. Dar acuma din păcate nu a mai avut parte. Este cumplit și dureros în același timp. Pentru noi a fost un șoc extrem de mare. Mama a venit din Danemarca. Ne-au promis că o să îl prindă. Și că o să ne spună totul. Deocamdată nu ne-au dat nici un indiciu, e în desfășurare ancheta. Mă uitam la mânuțele ei și degețelele erau toate despicate. S-a luptat. Era plină. Arsă. Deși au spus că nu a fost arsă. Era arsă pe mâini și pe picioare...", a declarat Costel Burlacu la un post de televiziune.

Ahmed Sami El Bourkadi este principalul suspect al crimei. El a fost prins la Roma, alături de iubita lui

Tânărul este de origine marocană, are 20 de ani, este student la UMF Iași, la fel ca și Vanesa Burlacu și iubitul ei, cei pe care este suspectat că i-ar fi ucis cu sânge rece. Ahmed Sami El Bourkadi a fost depistat la Roma, acolo unde a fost ridicat de autorități. La momentul reținerii, acesta se afla alături de iubita lui.

Citeste si: Tatăl studentei ucise în Iași, primele declarații despre tragedie! Ce i-a cerut tânăra înainte să fie ucisă cu sânge rece: „Trebuia să merg să o ajut...”

Ceea ce le-a trezit suspiciuni anchetatorilor a fost faptul că înainte de a părăsi țara, băiatul a mers la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Acesta a cerut ajutor de specialitate pentru o plagă tăiată la mâna dreaptă. În urmă cu o zi, pe numele tânărului se obținuse un mandat de urmărire internațională și unul de arestare preventivă în lipsă, pentru infracțiunea de omor.

Distribuie pe: