Tatal studentei ucise în Iași, față în față cu presupusul criminal! Ce s-a întâmplat în instanță: „Să îmi spună motivul pentru care mi-a ucis copilul”

Ahmed Sami El Bourkardi, principalul suspect în dubla crimă din Iași, a fost adus în România cu o escortă italiană. Tânărul de 20 de ani s-a prezentat în fața magistraților Curții de Apel Iași. Amintim că tânărul a contestat mandatul de arestare și se consideră nevinovat.

În sala de judecată a fost prezent și tatăl uneia dintre victime, tânăra de 23 de ani, Ioana Vanesa Burlacu.

Costel Burlacu este tatăl studentei de la medicină, care a fost găsită fără suflare în apartamentul în care locuia alături de iubitul ei, Youssef Ajniyah, un tânăr de origine marocană cu vârsta de 25 de ani. Bărbatul a mărturisit că a vrut să fie în sala de judecată și să îl vadă pe principalul suspect. El speră că, la un moment dat, să poată purta o conversație cu tânărul care i-a ucis singurul copil și să îi pună mai multe întrebări.

„Am venit doar să îl vedem pe presupul criminal. În rest… Nu am mai vorbit cu procurorul de caz, aşteptam să ne sune. Nu ne-a spus nimic, a spus că ne anunţă când va fi finalizată ancheta. Ce aş putea să simt, ce ar putea să simtă un părinte care şi-a înmormântat singurul copil pe care îl avea. Am vrut să fiu în sala de judecată, am vrut măcar să îl văd. O fi el, nu o fi el, nu ştiu, nu ştim nimic. Nu ştiu ce i-aş fi spus, ar fi fost multe întrebări. Dacă voi avea vreodată acceptul să îi pun o întrebare, îi voi pune mai multe, nu numai una. Să îmi spună motivul pentru care mi-a ucis copilul, în rest, nu ştiu. Eliberat? Sper să nu fie eliberat, dacă este principalul suspect în toată catastrofa asta”, a declarat tatăl victimei.

Ioana Vanesa Burlacu, una dintre cele două victime ale crimei din Iași [Sursa foto: Facebook]

Dezvăluirea care schimbă tot ce se știa despre dubla crimă din Iași

Raluca Andrei, avocata lui Ahmed Sami El Bourkardi, a transmis că tânărul își susține în continuare nevinovăția.

La locul în care a avut loc crima ar fi fost prezente și alte două persoane, motiv pentru care ar mai putea exista și alți suspecți în caz.

„În urma contestaţiei, nu cunoaştem verdictul, motivat de împrejurarea că până la această oră magistraţii s-au retras pentru deliberări. Se consideră nevinovat şi acum a fost condus la parchet pentru că urmează să îi ia pantofii cu care s-a întors din Italia. Am discutat cu el, dânsul spune că nu a folosit aceşti pantofi la locul faptei, că nu s-a dus cu ei, că este o coincidentă.

Urmează să vedem. El a declarat că au mai fost doi bărbaţi, în vârstă de 25-26 de ani, iar acest lucru este susţinut şi de una dintre vecine. Acesta a susţinut că pe data de 8 când a venit acasă a văzut un tânăr, slab, cu păr relativ lung tuns castron. Nu a fost găsit mobilul crimei, arma crimei nu a fost găsită, mai este o pereche de pantofi, o pereche de urme care nu s-a dat publicităţii. Teoretic ar mai trebui să fie suspecţi, dar până acum nu s-a mai prezentat niciunul. Momentan este singurul suspect deşi la ce probe s-au prezentat acolo, ar trebui să mai fie”, a declarat Raluca Andrei, avocata tânărului marocan.

