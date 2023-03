Tatiana Final Boss a avut o copilărie de coșmar! Acum e vedeta TikTok-ului, dar a trăit ani de zile la orfelinat: "Am urât-o pe mama că m-a părăsit" | EXCLUSIV

In articol:

Tatiana Final Boss a vorbit, cu sinceritate, despre problemele avute în copilărie și în perioada adolescenței. Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, vedeta TikTok-ului a dezvăluit prin ce momente grele a trecut după divorțul părinților săi și plecarea mamei sale de acasă, pe care, timp de patru ani, a urât-o și nu a iertat-o.

Tatiana Final Boss, copilărie plină de dramă

Tatiana a spus că, la vârsta de 13 ani, a fost nevoită să rămână la orfelinat, loc unde s-a îngrășat peste 35 de kilograme. Viața la orfelinat a ajutat-o totuși să își vindece rănile și viciile, să devină mai puternică pentru ea și sora sa mai mică, pe care o ajută acum financiar și pentru care a și luptat în gala RXF. Tatiana nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre singurul băiat pe care l-a iubit.

Tatiana Final Boss este vedetă pe Tiktok, dar puțini știu că duce în spate o poveste dramatică de viață. Părinții s-au despărțit când avea o vârstă fragedă și a ajuns să stea o bună perioadă de timp la orfelinat. Nu a cunoscut afecțiunea părintească și s-a luptat mereu să își îndeplinească visele. În platoul WOWbiz, Tatiana și-a spus povestea emoționantă cu lacrimi în ochi.

"Părinții mei s-au despărțit când eu aveam 13 ani. Și acum există un bullying din partea tatălui și fratelui meu. Nu știu de ce, poate sunt invidioși pe ce am devenit. Nu o să o condamn pe mama niciodată că m-a părăsit o perioadă. Am stat cu tata, îi făceam multe probleme, până am intrat în orfelinat. Când a plecat, efectiv îi doream moartea mamei, că de ce m-a lăsat. Eu pe tata nu pot să îl iert. Ei mi-au stricat o bună parte din copilărie. Mama nu cred că a fost atât de vinovată cât a fost tata. Ea m-a sacrificat pe mine și a luat-o pe sora mea. Eu fugeam de acasă, nu îmi găseam liniștea. Lipsa mamei m-a durut foarte mult. În orfelinat m-am îngrășat 35 de kilograme. O să lupt foarte mult, pentru că eu nu sunt un eșec pentru părinții mei, vreau să le arăt că pot mai mult decât copilul din trecut. Într-o zi sper ca tata să vadă și partea bună din mine.", a declarat Tatiana.

Tatiana Final Boss a avut un iubit care a murit

La acest subiect, Tatiana nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns. Tiktokerița a povestit despre un fost iubit, care a susținut-o la bine și la greu, dar care, din păcate, a decedat în urma unui accident de mașină. Tatiana susține că și-ar da ani din viață să îl mai vadă o dată în fața ei.

"Am fost cu cineva împreună. Nu aș fi putu să o numesc relație, am crescut cu o persoană mental, probabil de aceea mi-am și revenit. A fost un băiat în viața mea, prin 2019, care a murit într-un accident de mașină. Mi-ar fi plăcut să vadă cine sunt eu acum, pentru că el a fost singurul care a crezut în mine că îmi revin. Mi-aș da 30 de ani din viață, să trăiesc mai puțin, numai să fie aici, să mă vadă unde sunt.", a povestit Tatiana, la Online Story.

