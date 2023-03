Tatiana Final Boss, implicată într-un accident rutier! Ipostaza îngrijorătoare în care s-a afișat tânăra, imediat după incident: „Supraviețuiesc”

In articol:

Tatiana Final Boss primește lovitură după lovitură! După ce a fost învinsă în cușcă, în cadrul galei RXF, acum tânăra a fost implicată într-un accident de circulație.

Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe pagina personală de Instagram, acolo unde le-a mărturisit fanilor prin ceea ce a trecut, cu precizarea că este bine.

„Am avut azi un accident de mașină. Sunt bine, supraviețuiesc și trăim!”, a declarat Tatiana Final Boss, pe pagina personală de Instagram, la scurt timp după accidentul rutier în care a fost implicată.

De asemenea, tânăra a făcut și un live pe TikTok, rețeaua de socializare unde este activă mereu, acolo unde fanii au părut îngrijorați de starea de sănătate a Tatianei, mai ales că este vizibil afectată fizic după incidentul în care a fost implicată, având fața vânătă și umflată.

Tatiana Final Boss a vorbit despre copilăria ei

Tatiana și-a deschis sufletul în fața publicului său și, invitată în cadrul emisiunii ”Online Story by Cornelia Ionescu”, tânăra a făcut o serie de dezvăluiri sincere despre copilăria sa, dar și despre greutățile prin care a trecut de-a lungul timpului.

"Părinții mei s-au despărțit când eu aveam 13 ani. Și acum există un bullying din partea tatălui și fratelui meu. Nu știu de ce, poate sunt invidioși pe ce am devenit. Nu o să o condamn pe mama niciodată că m-a părăsit o perioadă. Am stat cu tata, îi făceam multe probleme, până am intrat în orfelinat. Când a plecat, efectiv îi doream moartea mamei, că de ce m-a lăsat.

Eu pe tata nu pot să îl iert. Ei mi-au stricat o bună parte din copilărie. Mama nu cred că a fost atât de vinovată cât a fost tata. Ea m-a sacrificat pe mine și a luat-o pe sora mea. Eu fugeam de acasă, nu îmi găseam liniștea. Lipsa mamei m-a durut foarte mult. În orfelinat m-am îngrășat 35 de kilograme. O să lupt foarte mult, pentru că eu nu sunt un eșec pentru părinții mei, vreau să le arăt că pot mai mult decât copilul din trecut. Într-o zi sper ca tata să vadă și partea bună din mine.", a declarat Tatiana, în cadrul emisiunii “Online Story by Cornelia Ionescu”.