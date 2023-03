Tatiana Final Boss spune ce s-a întâmplat în Gala RXF și de ce a pierdut în fața Ruxandrei Ailenei. Ce a pățit cu puțin timp înainte de a intra în cușcă: "E singura persoană care mă poate demola psihic"

In articol:

Tatiana Final Boss este cunoscută pe rețelele de socializare, în special pe platforma TikTok. Tânăra a devenit celebră prin prisma live-urilor și a videoclipurilor de divertisment, iar notorietatea i-a crescut și mai mult atunci când a ajuns în cușcă alături de Ruxandra Ailenei, în Gala RXF.

Tatiana a fost destul de vocală înainte de luptă și susținea de fiecare dată că va ieși învingătoare.

Invitată în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, care poate fi vizionată pe pagina de YouTube theXclusive, Tatiana a mărturisit că o persoană apropiată a făcut-o să fie emotivă, iar acest lucru a făcut-o să-și piardă concentrarea pe parcursul luptei. Iată ce a pățit tânăra cu doar câteva minute înainte de a intra în cușcă!

Tatiana Final Boss povestește cum a pierdut lupta cu Ruxandra Ailenei

Tatiana Final Boss a cunoscut celebritatea pe platforma de social media TikTok, acolo unde a strâns într-un timp destul de scurt un număr impresionant de internauți. Tânăra postează des și intră live cu diferite persoane pentru divertismentul urmăritorilor.

Timp îndelungat, aceasta a dus o luptă virtuală cu Ruxandra Ailenei, cele două adresându-și cuvinte grele în mediul online.

În cele din urmă au ajuns în cușcă, în Gala RXF, în data de 21 februarie. Tatiana Final Boss a susținut că va ieși învingătoare, însă, în ciuda încrederii sale în propriile forțe, tânăra a fost învinsă.

Citeste si: Alocații mai mari pentru o categorie de copii! Despre ce sumă este vorba și când vor intra banii pe card- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Citește și: Tatiana Final Boss, implicată într-un accident rutier! Ipostaza îngrijorătoare în care s-a afișat tânăra, imediat după incident: „Supraviețuiesc”

Citește și: Bogdan Mocanu se va îmbogăți după gala RXF din februarie. Vedeta va încasa o sumă cu multe zerouri pentru lupta programată cu Vicenzo Darian

Tatiana Final Boss a fost invitată în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, unde a dezvăluit ce i s-a întâmplat chiar cu câteva minute înainte de a intra în cușcă.

Tânăra a avut o discuție cu sora sa, care a făcut-o să se emoționeze și, spune ea, să-și piardă concentrarea în timpul luptei.

Citeste si: “Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.” Alex Dima, destăinuiri dureroase despre boala necruțătoare a regretatei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 martie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

Deși a pierdut în fața rivalei sale, Tatiana revine cu forțe maxime și îi cere o revanșă Ruxandrei Ailenei. Tânăra este sigură că data viitoare nimic nu o va împiedica să câștige și așteaptă cu nerăbdare momentul în care va ieși învingătoare.

"Tatiana: Chit că am o înfrângere, nu toate pot merge bine în viață, trebuia să fie ceva și să cad jos.

Bianca Drăgușanu: Este prima luptă în care ai pierdut?

Tatiana: Eu n-o consider o luptă, ci o joacă. Faptul că a venit sora mea la mine și m-a înmuiat. E singura persoană care mă poate demola psihic, sora mea. Cu ochii în lacrimi a spus: 'Tatiana, nu pierde!', și am stat numai cu gândul la ea. Și am făcut contrariul, m-am pierdut. Fata aceea, o respect. S-a jucat cu mine, dar promit că o să-mi iau revanșa", a dezvăluit T atiana Final Boss, în cel mai recent episod al emisiunii "Detectorul de minciuni".